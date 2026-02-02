Slušaj vest

Prema podacima Infostudovih sajtova za zapošljavanje i karijerni razvoj tržište rada u Srbiji je tokom prošle godine ušlo u fazu vidljivog usporavanja, koje se najjasnije ogleda u manjem broju objavljenih oglasa.

Najviše oglasa, ističu iz Infostuda, objavljeno je u oblasti trgovine, zatim u proizvodnji, kao i u uslužnim delatnostima i zanatima, a među pet najtraženijih oblasti nalaze se još i IT sektor i ugostiteljstvo. Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Miloš Turinski, Infostud.

Zanati nikada plaćeniji - Turinski: Nije sramota raditi ove poslove, uslovi su odlični Izvor: Kurir televizija

- Globalne krize su uticale i na Srbiju, videli smo drastične padove u nekim industrijama, poput IT. Možda je ove godine i prirodno da ćemo videti blago usporenje. Imamo pad od 15% u oglasima za poslove. Prošlu godinu smo završili sa preko 62.000 oglasa za poslove. Poslodavci su postali obazriviji i pametnije pristupaju zapošljavanju. To su kadrovi koji su prekopotrebni i oni koji lakše ulaze u sistem - kaže Turinski.

Trgovina objavljuje najviše oglasa: Večni manjak radnika

On dalje objašnjava da u trgovini nedostaje mnogo radnika, pa najviše ljudi i konkuriše na ove oglase, a i najviše ih je.

- Uslovi nisu toliko sjajni kako bi zadržali postojeće kadrove. Kandidati menjaju poslodavce i odlaze u drugi trgovinski lanac, možda i promene zanimanje zbog boljih uslova. Jedino značajno pomeranje pre par godina je bilo kada je veliki trgovinski lanac došao i ponudio bolje uslove. U kontekstu zarade, to su minimalci od 60 hiljada do 70 hiljada. To nije adekvatno za potrebe života u Srbiji - kaže Turinski.

Poslodavci se dodvoravaju zanatlijama

Turinski kaže da su plate za usluge i zanate izuzetno visoke, ali radnika nema:

- Mnogo faktora je uticalo na to da nemamo kvalifikovane zanatlije. Poslodavci se utrkuju sa što boljim uslovima, za razliku od trgovine. Ipak, promocija i dopiranje do mladih i roditelja gde objašnjavamo da ovo jesu isplatljiva zanimanja dovelo je do povećanja interesovanja kod mladih - kaže Turinski.

Završena zlatna era IT-a

Turinski kaže da nije sramota baviti se zanatom, što ljudi počinju i da shvataju, dok tvrdi da je zlatna era IT-a završena 2022. godine.

- Iako je broj oglasa opao, IT je i dalje dobra industrija, samo sada zapošljavaju opreznije i ljude koji su im zaista potrebni. Moraju da zapošljavaju seniore i pre će zapošljavati ljude sa iskustvom koji će lakše ući u sistem. Najveći pad je na juniorskim poslovima svuda, pa i u IT industriji.

On objašnjava i da se situacija godinama izokrenula i sada pregovaračku snagu prvi put ima zaposleni, a ne poslodavac, što čini i mlade da ne žele da rade za bilo koju platu i po bilo kojim uslovima.

