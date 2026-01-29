Slušaj vest

Poslovi koji su pre samo deset godina bili među najtraženijima danas se često završavaju jednim jedinim promptom u AI alatu. Ono na šta zaista možemo da se oslonimo jeste naša sposobnost prilagođavanja i spremnost da se menjamo zajedno sa vremenom.

Koja zanimanja bi mogla da nestanu do 2030. godine i kako se možemo pripremiti za te promene? Na osnovu analiza World Economic Foruma i LinkedIna, magazin Forbes objavio je listu profesija koje polako izlaze iz upotrebe.

Radnici na šalterima

Redovi u bankama i poštama postaju stvar prošlosti. Sve veći broj usluga već je dostupan putem interneta, a u narednih nekoliko godina odlazak u banku mogao bi postati potpuno nepotreban zbog potpune automatizacije.

Prodavci

Kupovina bez čekanja na kasi već je realnost zahvaljujući samouslužnim terminalima u supermarketima. Ovaj model se širi i na prodavnice odeće, pa je na pojedinim lokacijama moguće završiti kupovinu bez ikakve interakcije sa prodavcem.

Grafički dizajneri

Iako se ovo zanimanje nalazi na listi poslova koji se menjaju, grafički dizajneri za sada ne moraju da brinu o potpunom nestanku profesije. Kreativnost ostaje ključna ljudska osobina koju AI ne može u potpunosti da zameni. Veštačka inteligencija preuzima rutinske zadatke, dok čovek zadržava kreativnu kontrolu. Neophodno je, međutim, što pre ovladati AI alatima kako bi se ostalo konkurentno.

Teleoperateri

Zanimanja koja se zasnivaju na ponavljajućim pozivima i strogo definisanim skriptama nalaze se među najugroženijima. Poslovi na osnovnom nivou telemarketinga sve više se automatizuju, jer unapred pripremljene tekstove danas može da izgovara i softver. Ipak, veštine poput empatije, rešavanja kompleksnih problema i izgradnje odnosa sa klijentima i dalje zahtevaju ljudski faktor.

Putni agenti

Iako mnogi i dalje uživaju u tome da im je čitavo putovanje organizovano bez dodatnog razmišljanja, digitalne platforme danas omogućavaju da se kompletan aranžman pronađe za nekoliko klikova, bez dodatnih provizija. Dovoljno je uneti destinaciju i željene aktivnosti, a algoritam će samostalno isplanirati putovanje.

Sekretari za pravne poslove

Razumevanje pravne terminologije i izrada ugovora tradicionalno zahtevaju dugogodišnje obrazovanje i visok nivo koncentracije. Uz primenu veštačke inteligencije, ovi procesi mogu biti znatno ubrzani. Uloga AI-ja u ovom slučaju više je asistentska nego zamenska, on analizira velike pravne baze podataka i priprema sažetke i reference, dok ljudski stručnjak proverava i potvrđuje tačnost informacija.