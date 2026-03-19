Predsedniku i osnivaču kompanije AutoČačak, Milenku Kostiću, uručena je uvažena Laurin & Klement nagrada – Nagrada za životno delo, prestižno priznanje koje kompanija Škoda Auto dodeljuje svojim najuspešnijim saradnicima za dugogodišnji doprinos i izuzetnu lojalnost brendu.

Ovo priznanje predstavlja jedno od najznačajnijih korporativnih odlikovanja koje proizvođač dodeljuje partnerima širom sveta a nagradu su, Milenku Kostiću, direktno uručili Martin Jahn, član odbora direktora za prodaju i marketing Škoda Auta i direktor prodaje za celu Evropu takođe Škoda Auta, Luboš Vlček.

Nagrada je uručena u okviru događaja Škoda Brand Day and Importer of the Year 2026., koji se održao u Češkoj Republici i koji okuplja najvažnije međunarodne partnere kompanije. Na ovogodišnjem događaju učestvovalo je ukupno 247 uvoznika iz 54 zemlje, što dodatno potvrđuje značaj i globalni karakter ovog okupljanja, kao I kompanije AutoČačak, kao dobitnice ove nagrade.

Specijalna Laurin & Klement nagrada dodeljuje se pojedincima koji su kroz svoj rad, viziju i dugoročnu posvećenost značajno doprineli razvoju partnerskih odnosa i uspehu brenda na međunarodnom nivou. Ovim priznanjem kompanija Škoda Auto još jednom je potvrdila značaj dugoročnog partnerstva sa kompanijom AutoČačak i njenim osnivačem.

Kompanija AutoČačak svoje postojanje broji 35 godina I 30 godina uspešne saradnje sa kompanijom Škoda Auto. Ova dva značajna jubileja obeležena su proslavom koja je održana u Sava Centru, 11.02.2026. godine a samoj proslavi jubileja prethodilo je održavanje Škoda Importerske konferencije, po prvi put u zemlji ovog dela Evrope, čiji je domaćin takođe bila kompanija AutoČačak. Tom prilikom je okupljeno oko 50 predstavnika Škode iz preko 15 zemalja Evrope.