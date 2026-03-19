Slušaj vest

Za rad na visini od sada će se računati benificirani staž i na ovaj način će po prvi put biti uvedena posebna kategorija kojom će biti obuhvaćeni visinski radnici koji rade uz pomoć alpinističke opreme. Ovim radnicima će se ubuduće 12 meseci u radnoj knjižici računati kao 16 meseci radnog staža.

Najnovijim izmenama je proširen spisak zanimanja za beneficirani radni staž, ali i precizirano uvećanje staža za pojedine rizične i zahtevne poslove.

Najveće promene važiće u sektoru crne metalurgije, gde je detaljno razrađen spisak radnih mesta u železarama. U zavisnosti od posla, radnicima će se 12 meseci rada računati kao 14, 15 ili 16 meseci staža. Najveće beneficije predviđene su za poslove u visokim pećima, gde pojedina radna mesta ostvaruju pravo da im se godina rada računa kao 16 meseci staža.

Izmenama su obuhvaćeni i drugi sektori. U hemijskoj industriji uvedena su beneficirana radna mesta za vatrogasce u petrohemiji, dok je u termoelektranama dodat rad na poslovima odsumporavanja.

U energetici i održavanju opreme precizirana su radna mesta sa uvećanim stažom. Za većinu ovih poslova važi pravilo da se 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža. Značajne izmene uvedene su i u zdravstvu, posebno u oblasti hitne medicinske pomoći. Prema novim pravilima: lekarima na terenu i u transportu 12 meseci rada računa se kao 15 meseci staža medicinskim tehničarima i vozačima saniteta kao 14 meseci