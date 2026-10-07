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Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd saopštio je večeras da su sve vanredne bezbednosne kontrole putnika, koje su sprovedene usled današnjeg propusta jednog od operatera zemaljskog opsluživanja uspešno okončane.

U saopštenju se navodi da Aerodrom Nikola Tesla postepeno uspostavlja redovan proces odvijanja avio-saobraćaja, a da svi primenjeni protokoli potvrđuju posvećenost najvišim standardima bezbednosti.

"Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju i razumevanju tokom trajanja vanrednih procedura, kao i našim službama i partnerima na profesionalnoj i brzoj reakciji. Putnicima se savetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu www.beg.aero ili putem mobilne aplikacije Beogradskog aerodroma", kaže se u saopštenju.

Prethdno je saopšteno da je Usled propusta u radu jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja na Beogradskom aerodromu, danas oko 17 časova došlo je do greške u obaveznom toku kretanja putnika i u toku je vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma, zbog čega su moguća kašnjenja letova.

Saopštenje Er Srbije: Poremećaj saobraćaja usled ponovnog bezbednosnog pregleda transferne zone na Aerodromu Beograd

Usled mešanja dolaznih i odlaznih putnika u transfernoj zoni na Aerodromu Beograd danas 7. oktobra, došlo je do kontaminacije transferne zone, zbog čega će, u skladu sa bezbednosnim procedurama na aerodromu, biti izvršen ponovni pregled cele transferne zone. To podrazumeva da će svi putnici i zaposleni privremeno napustiti transfernu zonu i ponovo proći bezbednosne procedure.

Ova okolnost, koja je van operativne kontrole Er Srbije, imaće značajan uticaj na odvijanje saobraćaja i može dovesti do kašnjenja letova, uključujući mogući uticaj na treći talas planiranog reda letenja, kašnjenje do tri sata, zavisno od linije.

Er Srbija žali zbog eventualnih neprijatnosti. Kompanija pruža neophodnu podršku putnicima na koje ova situacija može da utiče i čini sve što je u njenoj moći da minimizira eventualna kašnjenja i druge poremećaje u saobraćaju. Putnici koji zbog nastale situacije propuste svoje konekcije biće preusmereni na alternativne letove.

Za više informacija, molimo putnike da pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete veb-sajt airserbia.com ili Er Srbija stranice na društvenim mrežama.