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Rast otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje zabeležen je u klanicama na području Zlatiborskog regiona. Za otkupljenu telad odgajivači su dobijali 760 din/kg, za tovne bikove 550 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 320 din/kg. Na stočnoj pijaci u Užicu bila je niža prodajna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, pa se skoro izjednačila sa klaničnom cenom i iznosila je 800 din/kg.

U klanicama na području Podrinjskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma uprkos dobroj ponudi grla ove kategorije goveda. Naime, otkup se najčešće odvijao po ceni od 470 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je manji u odnosu na prethodnu sedmicu.

Prema prikupljenim podacima reportera STIPS, u klanicama sa područja Jablaničkog regiona proteklu sedmicu karakteriše rast otkupne cene krava za klanje SM rase, pošto je u sedmici za nama dominantna cena ove kategorije goveda iznosila 230 din/kg.

Klaničari sa područja Braničevskog regiona protekle su sedmice otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 800 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 240 din/kg od odgajivača sa ovog područja. Na pijaci žive stoke u Požarevcu nije bilo promena u odnosu na prethodnu sedmicu.

Nije bilo promena u pogledu otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma u klanicama na području Južnobačkog regiona, jer je i tokom protekle sedmice dominirao iznos od 450 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležena je prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 1.100 din/kg, tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 445 din/kg i krava za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 270 din/kg, kao i prethodne sedmice. Obim prodaje takođe je zadržao prošlonedeljni nivo.

Rast cene tovnih svinja u Kikindi, prasad jeftinija u Šapcu

Klaničari sa područja Srednjebanatskog regiona evidentirali su rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma uprkos dobroj ponudi ove kategorije svinja, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. Osim njih, vršen je otkup prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 400 din/kg. Njihova ponuda bila je dosta slabija nego prethodnih nekoliko nedelja.

Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock

Pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležen je u sedmici za nama u klanicama na području Šapca i ostalih mesta na području Mačve. Naime, klaničari sa ovog područja otkupljivali su prasad po dominantnoj ceni od 350 din/kg i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po ceni od 240 din/kg.

U klanicama na području Jablaničkog regiona vršen je otkup prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 300 din/kg i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma, za koje su odgajivači dobijali najčešće 180 din/kg.

Ponuda svinja na stočnoj pijaci u Kraljevu nije se bitnije menjala u odnosu na prethodni period. Naime, mogla su se pazariti prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 280 din/kg, tovne svinje čija se cena kretala u intervalu od 140 do 180 din/kg, u zavisnosti od kategorije i kvaliteta grla, i krmače za klanje po ceni od 120 din/kg. Zabeležena je prodaja nazimica koje su se najčešće mogle pazariti za 35.100 dinara po grlu.

Nije bilo značajnije promene u pogledu otkupnih cena prasadi i tovnih svinja u klanicama na području Podrinjskog regiona, a i obim ponude i otkupa grla bio je na prošlonedeljnom nivou.

Skuplja jagnjad u Kraljevu, jeftinija na stočnoj pijaci u Užicu

Protekle su sedmice reporteri STIPS iz Kraljeva evidentirali rast prodajnih cena jagnjadi i jaradi na pijaci žive stoke u ovom gradu, pošto je za obe vrste dominirao iznos od 450 din/kg. Obim ponude bio je dosta slab. Osim njih, zabeležena je prodaja ovaca po dominantnoj ceni od 200 din/kg i ovnova za priplod, čija se cena kretala od 32.000 do 35.000 dinara po priplodnom grlu. Prodaja svih kategorija bila je slaba do prosečna.

U klanicama na području Raškog regiona nije bilo promena u pogledu obima ponude i otkupne cene jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Foto: RINA

Protekle je sedmice došlo do pada prodajne cene jagnjadi na pijaci žive stoke u Užicu, pošto je dominirao iznos od 430 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Zlatiborskog regiona. Otkup grla ove kategorije ovaca najčešće se odvijao po ceni od 410 din/kg. Glavni razlog bila je dobra ponuda i slabiji obim otkupa.

Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg, dok su za kupljenu jarad kupci na stočnoj pijaci u Leskovcu protekle sedmice plaćali 350 din/kg. Sem njih, zabeležena je još i prodaja ovaca, za koje su odgajivači najčešće dobijali 200 din/kg.

U klanicama sa područja Jablaničkog regiona izostala je ponuda jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza, kao i u prethodnom periodu.

U klanicama na području Nišavskog regiona zabeležen je otkup jagnjadi po dominantnoj ceni od 480 din/kg, a broj otkupljenih grla nije se menjao u odnosu na prethodni period.