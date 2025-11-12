Slušaj vest

U svojoj tradicionalnoj godišnjoj poruci akcionarima - praksi koju održava još od 1965. - 95-godišnji “prorok iz Omahe” najavio je da će se “utišati”, ali ne i nestati iz javnosti.

Iako više neće pisati poruku u uvodu godišnjeg izveštaja kompanije, Bafet planira da nastavi da svake godine objavljuje tradicionalnu poruku povodom Dana zahvalnosti i da pojača svoje humanitarne aktivnosti. On će, kako je naveo, pokloniti preostalo bogatstvo u akcijama “Berkshire Hathawaya” - čak 149 milijardi dolara.

„Da bih osigurao da moje fondacije raspodele celokupnu moju imovinu pre nego što ih zamene novi poverenici, moraću da ubrzam tempo donacija za života“, poručio je Bafet, koji je nedavno prebacio 1.800 akcija vrednih 1,35 milijardi dolara na porodične fondacije.

Poznata i Bafetova zamena

Bafet će ga na čelu konglomerata zameniti Greg Ejbel, dosadašnji potpredsednik za neosiguravajuće poslove, koga je Bafet još 2021. označio kao svog naslednika. “Greg je premašio sva moja očekivanja. On je čovek koji zaslužuje da vodi ‘Berkshire’ u budućnost,” poručio je Bafet u svom pismu.

Iako priznaje da godine uzimaju danak, legendarni investitor tvrdi da se “iznenađujuće dobro oseća”:

Voren Bafet Foto: Shutterstock

“Krećem se sporo i sve teže čitam, ali sam i dalje u kancelariji pet dana nedeljno, okružen divnim ljudima.”

Uprkos odlasku, Bafet ostavlja kompaniju vrednu bilion dolara, čije su akcije ove godine porasle za više od 10 odsto. “Berkshire Hathaway ima bolje od prosečnih izgleda, ali je zbog veličine teško da i dalje raste kao nekada. Za deset ili dvadeset godina mnoge kompanije će biti uspešnije od nas — to je cena veličine,” napisao je Bafet.

"Vudstock za kapitaliste" bez Bafeta

Tokom decenija, Bafet je postao više od investitora – postao je simbol kapitalizma sa ljudskim licem. Njegovi skupovi akcionara u Omahi pretvorili su se u prave manifestacije, poznate kao “Woodstock za kapitaliste”, gde hiljade investitora dolaze da ga čuju i upoznaju.

Na tim događajima, Bafet bi šetao među štandovima kompanija u vlasništvu “Berkshire Hathawaya”, jeo sladoled iz “Dairy Queen”-a, potpisivao suvenire i razgovarao sa akcionarima – uvek nasmejan, neposredan i skroman.

Njegova strategija investiranja uvek se zasnivala na strpljenju, racionalnosti i traženju prave vrednosti, a ne kratkoročnim špekulacijama. U svetu brzog kapitala i dnevnih profita, Bafet je pokazao da dugoročna mudrost donosi najveći dobitak.

Sada kada se povlači, “Berkshire Hathaway” će nastaviti bez njega — ali će, kako pišu američki mediji, kompanija teško zadržati taj neponovljivi duh koji je Bafet lično utkao u njen identitet.