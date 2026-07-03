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Zaposleni u kompaniji „Mercedes-Benc“ protestovali su u više fabrika protiv plana štednje koji sprovodi rukovodstvo koncerna. Demonstracije su pre svega usmerene protiv namere da se radna nedelja produži sa 35 na 40 časova, bez dodatne naknade, prenosi nemački Tagesschau.

Prema podacima sindikata IG Metal, protestima na više lokacija auto-proizvođača prisustvovalo je više od 33.000 zaposlenih, dok kompanija „Mercedes-Benc“ navodi da je učestvovalo oko 16.000 radnika.

Zaposleni su protestovali „protiv neplaćenog povećanja radnog vremena na 40 časova nedeljno, smanjenja prava iz kolektivnog ugovora, previsokih dividendi i politike smanjenja troškova koja se sprovodi na teret zaposlenih“, saopštio je IG Metal.

Oko uvođenja 35-časovne radne nedelje sindikat IG Metal i poslodavci vodili su dugogodišnje i teške pregovore. Osamdesetih godina prošlog veka spor je doveo i do višenedeljnih štrajkova, kao i do lokauta.

Sindikat i radnički savet zatražili su sigurna radna mesta, jasnu perspektivu za proizvodne pogone, kao i očuvanje prava iz kolektivnog ugovora i socijalne sigurnosti.

IG Metal je najavio da će u narednim nedeljama organizovati slične proteste i kod drugih proizvođača automobila i dobavljača auto-industrije, uključujući i „Folksvagen“.

Iz kompanije su saopštili da ozbiljno shvataju moguće neizvesnosti i zabrinutost zaposlenih. Portparolka „Mercedes-Benca“ izjavila je da je kompaniji važno da zaposlene blagovremeno i transparentno informiše, čak i kada je reč o teškim odlukama.