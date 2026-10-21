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Proizvodnja duvana i dalje je isplativija od uzgoja većine žitarica, ali se hrvatski proizvođači ove godine suočavaju sa manjim prinosima, sušom i rastom troškova energije. Uprkos tome, proizvodnja se modernizuje, a najveći otkupljivač duvana u Hrvatskoj najavljuje otkupnu cenu veću od tri evra po kilogramu.

Nakon berbe, duvan se priprema za sušenje, dok proizvođači već procenjuju rezultate ovogodišnje sezone. Iako je reč o poljoprivrednoj kulturi koja može da donese značajnu zaradu, troškovi proizvodnje postaju sve veće opterećenje.

"Duvan je znatno isplativiji od ostalih žitarica, ali će ova godina biti nešto lošija. Troškovi energenata, odnosno gasa i struje, veći su nego ranije“, rekao je Vlado Begovac za Dnevnik Nove TV.

Ulaganja u proizvodnju prelaze 300.000 evra

Konkurentnost na tržištu u velikoj meri zavisi od ulaganja u mehanizaciju i savremenu tehnologiju. Begovac ističe da su za proizvodnju potrebna velika finansijska sredstva, pri čemu investicije mogu da premaše 300.000 evra, dok samo kombajn košta više od 100.000 evra.

Važnu ulogu u domaćoj proizvodnji ima Virovitičko-podravska županija, u kojoj se uzgaja oko 80 odsto ukupne količine duvana u Hrvatskoj. Tradicija proizvodnje na ovom području traje približno 50 godina, a ova poljoprivredna kultura značajno je uticala na razvoj brojnih sela.

"Tradicionalna proizvodnja duvana ovde traje 50 godina, a upravo je ona izgradila mnoga sela“, izjavio je župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

Proizvodnja je u međuvremenu značajno modernizovana. Navodnjava se 43 odsto površina, a nabavljeno je i 80 mehaničkih berača, kojima se danas obavlja berba oko 70 odsto duvana.

Savremene mašine i sistemi za navodnjavanje olakšavaju posao proizvođačima, ali ne mogu u potpunosti da nadoknade posledice nepovoljnih vremenskih uslova.

Suša smanjuje očekivani prinos

Iako se deo zasada navodnjava, sušna godina negativno će uticati na ovogodišnji rod. Umesto očekivanih 2.700 do 3.000 kilograma po hektaru, proizvođači bi ove godine mogli da ostvare prinos od oko 2.400 kilograma.

"Moraćemo da se zadovoljimo ako bude 2.400 kilograma“, rekao je Mihael Čolak, predsednik udruženja Tabacum, govoreći o očekivanom prinosu po hektaru.

Uprkos izazovima, ovom proizvodnjom počinju da se bave i mlađe generacije, koje u modernizaciji vide priliku za razvoj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Među njima je i nagrađivani proizvođač Mario Mikolčić.

"Od malih nogu smo u poljoprivredi, u proizvodnji duvana. Motivacija nam je upravo ta nova tehnologija“, rekao je Mikolčić.

Država najavljuje pet miliona evra podrške

Podršku sektoru najavljuje i Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske. Ministar David Vlajčić poručio je da će za 2027. godinu biti obezbeđeno pet miliona evra podrške proizvođačima duvana, u okviru hrvatske finansijske omotnice za posebno osetljive sektore.

Dodatnu sigurnost trebalo bi da im obezbedi garantovan otkup. Zvonko Kolobara, generalni direktor BAT Adria klastera, istakao je da njihovih 250 proizvođača ima obezbeđeno finansiranje proizvodnje, otkup i mogućnost ulaganja u nove tehnologije.

Duvan se u Hrvatskoj uzgaja na približno 2.800 hektara, a od ove proizvodnje živi 339 porodica.