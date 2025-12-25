Slušaj vest

Proizvodnja duvana u 2025. godini ocenjena je kao stabilna, sa dobrim prinosima i očuvanim kvalitetom – zaključili su proizvođači duvana i eksperti kompanije Japan Tobacco International na godišnjem sastanku održanom u Laćarku. Sastanak je okupio dugogodišnje partnere i saradnike kompanije, koji su razgovarali o rezultatima ove sezone, razmenili iskustva i predstavili planove za naredni period, a dodeljene su i nagrade najboljim proizvođačima i najkvalitetnijem duvanu.

Tokom 2025. godine JTI je sarađivao sa 395 farmera iz Srema, Južnog Banata i Mačve, koji su, uprkos promenljivim vremenskim uslovima, zajedničkim radom uspeli da održe stabilnu proizvodnju i dobar kvalitet duvana. „Proizvodnja je bila izazovna od samog početka sezone. Iako smo u jednom delu leta imali izražen nedostatak padavina, vremenski uslovi u drugoj polovini jula omogućili su snažan rast biljke i poboljšanje kvaliteta. Rezultat toga je rekordan prinos virdžinije od 5.152 tone, što je za oko 1,5 miliona više nego prethodne godine”, rekao je Milan Bjelivuk,menadžer proizvodnje duvana u JTI. Kako je objasnio, prosečan prinos po hektaru kretao se oko dve tone, čime su ostvareni rezultati iznad tržišnog proseka, dok je posebna pažnja tokom cele sezone bila posvećena očuvanju kvaliteta duvana i kontroli procesa proizvodnje.

Foto: Saša Džambić





Takvi rezultati ostvareni su zahvaljujući ulaganjima u savremenu opremu, dobroj organizaciji rada i dugoročnim partnerskim odnosima koje kompanija ima sa proizvođačima. Da se ovaj pristup odražava i na dobre rezultate na terenu, potvrdio je i Dragan Dražić, jedan od nagrađenih proizvođača, koji sa JTI sarađuje više od deset godina. „Ove godine sam duvan uzgajao na osam hektara, sa prosečnim prinosom od oko dve tone po hektaru. Imao sam zalivne sisteme i uigran tim sa kojim radim godinama, a kada uz to imate i stabilnog partnera kakav je kompanija JTI, mnogo je lakše planiranje i ulaganje u proizvodnju“, rekao je ovaj farmer iz Mačve.

Slična iskustva podelila je i Ivana Gojić iz Jarkovca, koja se proizvodnjom duvana bavi već 16 godina: „Sve vreme sarađujem sa JTI i mogu da kažem da smo veoma zadovoljni. Tokom cele sezone imamo finansijsku i stručnu podršku. Ove godine smo proizveli oko 55 tona duvana na 23 hektara, uz prosečan prinos od oko dve tone po hektaru.“ Tokom ove godine, JTI je uložio 1,561 milijardi dinara u proizvodnju duvana, kroz repromaterijal, avanse, gorivo, višegodišnju opremu, sušare, plastenike i solarne panele, dok je trenutno 43% ukupnih površina pod zalivnim sistemima. U 2025. godini proizvodnja virdžinije odvijala se na ukupno 2.391 hektaru, pri čemu su se kao najkvalitetniji pokazali tereni u Hrtkovcima i Šidu. Ovakvi rezultati dodatno su učvrstili lidersku poziciju kompanije JTI na domaćem tržištu, sa 63% udela u proizvodnji virdžinije i 53% udela u proizvodnji berleja.

Foto: Dragan Jovanović

Kada je reč o planovima za 2026. godinu, fokus će biti na daljim ulaganjima i inovacijama u proizvodnji, sa posebnim akcentom na održive prakse. U tom kontekstu, JTI planira dodatno širenje solarnih panela na sušarama, kao i nastavak ulaganja u tehnologije koje doprinose većoj energetskoj efikasnosti. Posebnu pažnju u narednom periodu imaće i inovacije u oblasti održivosti, uključujući testiranje proizvodnje biouglja, koji doprinosi poboljšanju plodnosti i strukture zemljišta, boljem zadržavanju vode, kao i smanjenju emisije ugljen-dioksida. Pored toga, planirana je i ogledna proizvodnja orijentalnog duvana u Erdeviku i Malim Pijacama, kako bi se ispitao potencijal domaćeg podneblja za ovu, sve ređu, sortu. Godišnji sastanak u Laćarku pokazao je da se dobri rezultati postižu kada proizvođači imaju pouzdanog partnera, jasnu podršku i uslove za ulaganje, uprkos izazovima koje donose vremenski uslovi. Zajednički rad farmera i stručnjaka iz kompanije JTI omogućio je stabilnu proizvodnju i kvalitetan duvan, uz jasne planove za narednu sezonu.

Foto: Dragan Jovanović





Japan Tobacco International (JTI) je najveći poslodavac u duvanskoj industriji budući da od polja duvana, preko fabrike u Senti, i kancelarije u Beogradu pa do prodavnica širom zemlje angažuje 3.000 ljudi. Jedan je od pet najvećih poreskih obveznika sa 4 milijarde evra uplaćenih u budžet od 2006. Jedina je inostrana kompanija koja otkupljuje domaći duvan, i ujedno najveći proizvođač duvana u Srbiji, te cigaretna kompanija broj 1 u Srbiji. Od kupovine fabrike u Senti 2006, kompanija JTI je utrostručila udeo na tržištu, istovremeno izvozeći cigarete na tržišta Zapadnog Balkana, kao i duvana u EU. Dobitnik je priznanja Virtus koje se dodeljuje za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje.