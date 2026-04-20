Top 15 najboljih gejmerskih kompanija koje posluju u Srbiji zaradilo je 222 miliona evra u 2025. godini, od čega je 29 miliona evra prihodovalo devet firmi koje su 100 odsto u srpskom vlasništvu. To pokazuje da su gejmeri i te kako nadmašili domaće filmadžije po visini prihoda.

Za razliku od ranijih godina, 2025. je obeležio znatno manji rast prihoda, ali i sve veći uticaj veštačke inteligencije (AI), koja preuzima određene poslove i ubrzava programiranje. To je dovelo do globalne krize u ovoj industriji, ali i kompletnom IT sektoru, što se neminovno oseća i u Srbiji.

- Tokom prošle godine besplatne igre koje nastaju u Srbiji preuzete su na platformama više od 300 miliona puta, dok su premijum naslovi koji se plaćaju kupljeni više 600.000 puta. Ubedljivo najpopularnija premijum srpska igrica je "Going Medieval", objavljena 2021, a u pitanju je simulacija izgradnje srednjovekovnog zamka. Razlog za ogroman uspeh i popularnost ove igrice na globalnom nivou je činjenica da autori prate želje igrača i nadograđuju ovu igricu. Što se tiče besplatnih igara, Nordeusov "Top Eleven" je više od 13 godina top jedan sportska igra na svetu - rekla je Kristina Janković Obućina, senior menadžerka za ekosistem SGA i urednica izveštaja.

Perspektivna grana

Gejming industrija, iako najmlađa, uspela je da se razvije i pozicionira kao jedna od najperspektivnijih grana IT sektora.

U Srbiji posluje 100 kompanija koje se bave gejmingom, a zapošljavaju 4.200 ljudi, što je za 300 manje nego u 2024. Od svih zaposlenih 32 odsto su žene, koje vode 42 procenta svih timova.

- U 2025. su objavljena svega 22 nova naslova, što je rekordno nizak broj, ali čak 75 je trenutno u razvoju. Igre za mobilne uređaje ponovo prednjače po broju ukupnog prihoda, iako se više prave igre za PC. Video-igre koje se prave u Srbiji, bilo u kompanijama koje su kompletno u domaćem vlasništvu, bilo u onima koje su ogranak firmi iz inostranstva, najviše se prodaju u SAD, Velikoj Britaniji i Nemačkoj - dodala je ona.

Razvojni centri Glavni razvojni centri gejming industrije u Srbiji su Beograd, Novi Sad i Niš. Top tri oblasti po broju zaposlenih su programiranje, 3D art i animacija, kao i produkcija. Najtraženiji su seniori na bilo kojoj poziciji i njih je najteže naći i zaposliti.

To praktično znači da prihodi srpske gejming industrije zavise od kupovne moći Amerikanaca, Britanaca i Nemaca i toga šta se dešava u ovim zemljama, kojima, kao i ostatku sveta, preti kriza zbog dešavanja na Bliskom istoku.

Kriza prilika za srpske kompanije

Međutim, prema rečima Mihajla Jovanovića Džarila, direktora i osnivača SGA, kriza može biti i prilika baš za nas.

- Kada dolazi neka svetska kriza, kada finansiranje globalno postaje upitno, to je prilika za timove i kompanije iz Srbije. Veoma je teško da se odavde s malim budžetima takmičite s nekim ko u Americi ima na raspolaganju milione, uvek će pobediti onaj ko ima više novca. Međutim, pošto se sada smanjuju ti budžeti na globalnom tržištu, pošto imamo AI, koji olakšava i ubrzava proces rada i razvoja, to je prilika za srpske kompanije i studije da sa mnogo manje novca lakše i brže naprave proizvode koje će plasirati u svetu. Kad neko ima hiljade zaposlenih, on tu igru mora da prodaje skupo, za 70 i 100 evra, ali ako imate tim od 10-15 ljudi koji pravi igru za godinu dana i proizvedete nešto što je skoro pa jednako dobro za 15 evra, onda je jasno da ćete vi bolje proći na tržištu - poručio je Jovanović.

Poređenje s filmskom produkcijom

Većina kompanija iz srpske gejming industrije istakla je da su ključne prepreke u poslovanju i daljem napredovanju visoki porezi i neadekvatne poreske olakšice.

- U Evropi je model filmske industrije primenjen na gejming industriju. Srbija, recimo, u filmskoj industriji ima odličan sistem za film i razne olakšice da dođu strane produkcije i snimaju u našoj zemlji. To je odličan model koji može da se iskoristi i za gejming industriju, koja nudi još više u odnosu na filmsku produkciju. Stranci dođu u Srbiju da snime film, dovedu Džonija Depa, budu dva-tri meseca i odu, a u gejmingu je poenta da ovde budu non-stop. Kada dovedete produkciju iz inostranstva koja ovde otvori studio, onda neće lako otići iz Srbije, a model finansiranja je vrlo sličan - kazao je Mihajlo Jovanović iz SGA.