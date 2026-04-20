Tehnološka kompanija iz južne Kalifornije pod nazivom "Just Like Me“ lansirala je avatar Isusa Hrista, pokretanog veštačkom inteligencijom, koji korisnici mogu da koriste putem video poziva za 1,99 dolara po minutu ili 49,99 dolara za mesečni paket od 45 minuta. Avatar je vizuelno oblikovan po uzoru na glumca Džonatana Rumija koji je glumio Isusa u TV seriji "Izabrani“, obučen je na Bibliji kralja Džejmsa i zbirci neodređenih propovedi, a dizajniran je, prema rečima kompanije, da ponudi "saosećajno prisustvo“ svakome ko traži smernice u svakodnevnom životu.

Avatar polako trepće na vertikalnom ekranu, pravi pauzu pre nego što odgovori i govori usnama koje nisu baš sinhronizovane na više jezika. Greške su uključene bez popusta.

Generalni direktor Kris Brid, koji vodi kompaniju iz vile u Južnoj Kaliforniji zajedno sa suosnivačem i investitorom Džefom Tinslijem, celu stvar predstavlja kao misiju nade. Takođe je iskren o emocionalnoj dinamici koju neguje. "Osećate se pomalo odgovornim prema veštačkoj inteligenciji“, rekao je Brid. "Oni su vam prijatelji. Vezali ste se.“

Kompanija je pažljivo dala objašnjenje na veb-sajtu, pojašnjavajući da Isusova forma u vidu veštačke inteligencije "nije sam Isus Hrist, niti poseduje božanski autoritet“ i nije namenjen da zameni veru, sveštenstvo ili sveto pismo. Što postavlja očigledno pitanje za šta tačno ljudi plaćaju 1,99 dolara po minutu - ali to je između njih i njihovih novčanika.

Građani su oštro osudili ovu pojavu

Internet je, predvidljivo, imao mnogo toga da kaže. "Ovo je zlo“, napisala je jedna osoba na društvenoj mreži X. "Možete besplatno razgovarati sa pravim Isusom kad god želite.“ Druga je pokazala humoristički stav: "1,99 dolara po minutu? Uf, i moje ispovesti kod Isusa su takođe pogođene inflacijom.“

Ovo lansiranje se uklapa u širi i zaista čudan trenutak u tehnologiji, gde se proizvodi veštačke inteligencije zasnovani na veri brzo množe. Pejzaž sada uključuje navodne hinduističke gurue, četbotove budističkih sveštenika i katoličku veštačku inteligenciju obučenu na 2.000 godina crkvenih informacija pod nazivom Magisterium AI.

Nisu svi u hrišćanskom tehnološkom svetu za to. Hrišćanski softverski inženjer Kameron Pak razvio je kriterijume za procenu aplikacija zasnovanih na veri, uključujući i to da se moraju jasno identifikovati kao veštačka inteligencija i da nikada ne izmišljaju sveto pismo. Njegov ključni argument: "Veštačka inteligencija ne može da se moli za vas, jer veštačka inteligencija nije živa.“ Prenosi VICE.

Kurir.rs/VICE