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U nemačkom gradu Augzburgu nalazi se Fuggerei, najstarije socijalno stambeno naselje na svetu, gde stanovnici i danas plaćaju simboličnu kiriju od svega 88 centi godišnje.

Ovaj gotovo neverovatan iznos uveden je još 1521. godine i od tada se nije menjao.

Naselje staro pola milenijuma

Fuggerei je osnovao Jakob Fugger, poznat i kao "Jakob Bogati", jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi Evrope u 16. veku. Njegova trgovačko-bankarska mreža finansirala je careve i kraljeve, a uticaj mu se protezao širom tadašnje Evrope.

Iako izuzetno bogat, Fugger je bio duboko religiozan i odlučio je da deo svog bogatstva ostavi u humanitarne svrhe. Tako je 1521. godine osnovao naselje namenjeno siromašnim, ali "poštenim" građanima Augzburga.

1/6 Vidi galeriju Naselje ima ulice, mali trg i identične kuće Foto: YouTube/DW Euromaxx

Gradnja je počela nekoliko godina ranije, a već početkom 16. veka nastao je mali, ograđeni "grad u gradu".

Kirija koja nije promenjena 500 godina

Stanari Fuggereija i danas plaćaju 88 centi kirije godišnje - simboličan iznos koji potiče iz vrednosti jednog rajnskog guldena iz 16. veka.

U to vreme, taj iznos je odgovarao približno mesečnoj zaradi običnog radnika. Danas je to manje od cene jedne kafe.

Zanimljiv paradoks: posetioci danas plaćaju ulaz u naselje oko 6,50 evra, što je više nego što jedan stanar izdvoji za sedam godina stanovanja.

Pravila koja nisu menjana vekovima

U Fuggereiju se ne može živeti bez uslova. Kandidati moraju biti katolici, imati najmanje dve godine boravka u Augzburgu i dokazanu finansijsku potrebu.

Pored toga, postoji i pravilo koje naselje čini jedinstvenim: stanari su obavezni da se tri puta dnevno mole za dušu osnivača Jakoba Fuggera i njegove porodice.

Ograđeni "grad u gradu"

Fuggerei je i danas kompletno funkcionalno naselje. Okruženo je zidom i ima sopstvene kapije koje se zatvaraju svako veče, kao u srednjem veku.

Unutra se nalaze pravilno raspoređene ulice, gotovo identične kuće, mali trg i crkva svetog Marka.

Danas u naselju živi oko 150 do 200 ljudi, uglavnom stariji sa niskim primanjima, ali i mlađi stanovnici koje je tržište stanova u Augzburgu istisnulo zbog visokih kirija.