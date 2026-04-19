Slušaj vest

Pronaći stan za izdavanje u Sremskoj Mitrovici danas je prava trka s vremenom. Ne zato što ih nema, već zato što se najbolji izdaju u roku od jednog dana i često ni ne stignu do oglasa.

Oni koji uspeju da "uhvate" stan suočavaju se sa novom realnošću – od 300 do 330 evra za svega 40 kvadrata više nije izuzetak, već standard kada je reč o boljim lokacijama i uređenim stanovima.

Manji stanovi, koji su ujedno i najtraženiji, drže cenu od 200 do 250 evra, dok dvosobni i opremljeni stanovi bez problema prelaze 300 evra. U praksi to znači da podstanari sve češće nemaju luksuz izbora – uzimaju ono što je dostupno.

Međutim, kirija je tek početak troškova.

Uz zakup dolaze i računi za struju, grejanje, vodu i održavanje zgrade, pa ukupni mesečni izdaci lako rastu za dodatnih 100 evra ili više. Tako stan koji na papiru košta 250 evra, u stvarnosti može dostići i preko 350 evra mesečno.

Kada se to uporedi sa zaradama, slika postaje još jasnija. Prosečna plata u Sremskoj Mitrovici kreće se između 80.000 i 90.000 dinara, što znači da stanovanje mnogima odnosi i trećinu, pa čak i polovinu mesečnih prihoda.

Zbog toga podstanarstvo za mnoge više nije privremena faza, već dugoročna realnost. Kupovina stana se odlaže, planovi se menjaju, a kompromisi postaju svakodnevica – manji prostor, slabija opremljenost ili lošija lokacija, samo da bi kirija bila niža.

Istovremeno, vlasnici nemaju razlog da snižavaju cene. Potražnja je stabilna, a kvalitetni stanovi izdaju se gotovo odmah. Oni na dobrim lokacijama praktično nemaju period bez zakupaca.

Tržište se, kako ocenjuju upućeni, stabilizovalo, ali ne i olakšalo život podstanarima. Razlike u kvalitetu su velike, ali jedno je sigurno – stan se danas u Mitrovici plaća prvo, a sve ostalo dolazi posle.

Jer kada 330 evra za mali stan postane standard, više nije pitanje koliko kirija košta – već koliko dugo može da se izdrži.