U Beogradu je danas gotovo nemoguće kupiti stan za manje od 100.000 evra. Ipak, za isti iznos i dalje postoji mogućnost kupovine kuće, često sa većom površinom, dvorištem i dodatnim objektima. Za cenu garsonjere u centru može se dobiti kuća od oko 100 kvadrata, sa terasom i dvorištem, u mestima poput Batajnice, Barajeva, Obrenovca ili Sopota.

Balans između cene i kvaliteta života

Prema rečima agenata za nekretnine, kupci pokušavaju da pronađu ravnotežu između cene i kvaliteta života. Kupovina kuće je, međutim, opcija za one koji su spremni na određene kompromise, pre svega da im sadržaji nisu u neposrednoj blizini i da svakodnevno putovanje do posla traje duže.

Život u centru donosi komfor i uštedu vremena, ali je za većinu kupaca finansijski nedostižan. Stručnjaci navode da su kuće u prigradskim naseljima alternativa onima koji bi za isti novac mogli da kupe manji stan u Mirijevu ili na Vidikovcu.

Za neke je periferija isplativija jer za isti novac dobijaju više prostora. Ukoliko rade na Novom Beogradu ili u centru, zbog saobraćajnih gužvi često im je potrebno manje vremena da stignu iz Novih Banovaca ili Pazove nego iz pojedinih gradskih naselja.

Gde je najveća potražnja za kućama

Najveći izbor kuća na prodaju nalazi se u prigradskim opštinama kao što su Barajevo, Mladenovac, Sopot, Lazarevac i Obrenovac.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za prvu polovinu 2025. godine pokazuju da je najveće interesovanje za kuće bilo u Obrenovcu, gde su zaključena 124 kupoprodajna ugovora. Slede Grocka i Voždovac sa po 117 prodatih kuća.

Koliko su cene kuća porasle

Razlike u cenama među beogradskim opštinama su značajne, naročito kada se upoređuju najskuplje prodate kuće.

Pre pet godina, najskuplja kuća u Barajevu prodata je za 150.000 evra, dok je u prvoj polovini prošle godine taj iznos dostigao 247.000 evra.

Rast cena zabeležen je i u drugim prigradskim opštinama. U oglasima se retko mogu naći kuće ispod 100.000 evra koje su odmah useljive i ne zahtevaju ozbiljna ulaganja.

Koliko je kvadrat kuće jeftiniji od stana

Često se dešava da se za cenu jednog kvadrata stana u centru mogu kupiti i tri kvadrata na obodu grada. Statistika pokazuje da su kuće po kvadratu još povoljnije.

Na primer:

Miljakovac: kuće oko 1.542 €/m², stanovi oko 2.400 €/m²

Mirijevo: kuće oko 1.700 €/m², stanovi oko 2.438 €/m²

Niža cena kvadrata kuća posledica je činjenice da se stanovi nalaze na atraktivnijim lokacijama i lakše se izdaju.

S druge strane, interesovanje za kuće je manje, a njihovo održavanje skuplje. Često se dešava da cela kuća košta manje od manjeg stana, uprkos većoj kvadraturi. Cena zavisi od lokacije, veličine kuće i placa, kao i od stanja nekretnine.

Na tržištu i dalje postoje kuće ispod 100.000 evra, ali najčešće uz određene nedostatke. Neki od primera su:

Vranić (Barajevo): kuća od 72 m² + plac od 15 ari - 88.000 evra

Umčari: kuća od 99 m² na 10 ari - 90.000 evra

Ugrinovci: započeta kuća od 200 m² - 79.000 evra

Ove nekretnine uglavnom zahtevaju dodatna ulaganja, ali nude znatno više prostora u poređenju sa stanovima u istom cenovnom rangu.

Od skromnih kuća za adaptaciju do luksuznih vila

Cene kuća značajno variraju u zavisnosti od lokacije i stanja objekta:

Rušanj: 580 - 2.160 €/m²

Borča: 711 - 2.300 €/m²

Batajnica: 714 - 2.000 €/m²

Obrenovac: od 350 do 3.300 €/m²

U Surčinu se kuće mogu naći već od 487 evra po kvadratu, dok najskuplje dostižu i 4.300 €/m², što je rang luksuznih vila u Beogradu.

Pančevo i Stara Pazova kao alternativa

Iako nisu deo Beograda, Pančevo i naselja u opštini Stara Pazova postaju sve zanimljiviji izbor za kupce koji ne mogu da priušte visoke cene u gradu.

U Pančevu se kuće prodaju po cenama od 470 do 1.720 evra po kvadratu, dok je prosečna cena stanova oko 1.200 €/m². U Staroj Pazovi najniža cena kvadrata iznosi 507 evra, dok najskuplji dostižu 2.250 evra u luksuznim kućama sa zatvorenim bazenom. Prosečna cena kuća u ovom mestu iznosi oko 1.160 €/m².