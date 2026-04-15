Ni ne pomišljajte: Podstanarka podelila gde planira da kupi stan, pa shvatila da odatle svi beže glavom bez obzira
Na tržištu nekretnina gde cene kvadrata nezaustavljivo rastu, kupci su često stavljeni pred nemoguć izbor, kupiti minijaturnu garsonjeru na spratu ili prostraniji stan u suterenu za isti novac. Dilema je naročito izražena kod mladih parova koji planiraju proširenje porodice i kojima je svaki kvadrat dragocen. Međutim, nedavna diskusija na društvenoj mreži Reddit, u kojoj su korisnici delili svoja autentična iskustva, otkrila je da kvadratura u suterenu često dolazi sa skrivenom cenom koja se ne meri samo novcem, već i kvalitetom života.
Psihološki uticaj prostora
Jedan od najčešće istaknutih problema suterenskih stanova nije tehničke, već psihološke prirode. Nedostatak prirodne svetlosti i specifična perspektiva mogu značajno uticati na raspoloženje stanara. Kako slikovito opisuje jedan od bivših korisnika ovakvog stana:
- Ta depresija, ja to ne mogu rečima da ti opišem. Stan bez svetlosti je tamnica i zatvor.
Osim manjka sunca, tu je i problem privatnosti. Život u suterenu često podrazumeva da su vam prozori u nivou nogu prolaznika.
- Moraš da se navikneš na to da je tvoj život na "izvolte" svima koji prolaze pored zgrade - upozoravaju korisnici, dodajući da su zbog buke, prašine, pa čak i neprijatnih situacija poput opušaka, prozori često trajno zatvoreni i zaklonjeni zavesama.
Vlaga i insekti
Kada se govori o suterenu, vlaga je prva asocijacija, i to sa dobrim razlogom. Čak i u zgradama koje na prvi pogled deluju suvo, fizički zakoni su neumoljivi. Bez vrhunske hidroizolacije i stalne ventilacije, suterenski stanovi postaju magnet za kondenzat.
Pored vlage, tu je i problem sa insektima koji lakše pronalaze put u prostore ukopane u zemlju. Iskustva stanara su ovde prilično surova.
- To nisu stonoge nego "tristonoge"... te iste stonoge ti uđu u stan kroz ventilator u kupatilu - podelio je jedan od korisnika.
Velika vlažnost vazduha i blizina kanalizacionih cevi često privlače i druge insekte, što održavanje higijene čini znatno težim nego na višim spratovima.
Da li ima prednosti?
Iako je 90% povratnih informacija negativno, postoje situacije gde život u suterenu može biti podnošljiv, pa čak i prijatan, pod specifičnim uslovima:
- Termoizolacija: Ovi stanovi su prirodno topliji zimi i hladniji leti, što može smanjiti račune za energiju.
- Kvalitetna gradnja: U novijim objektima sa podnim grejanjem i modernim sistemima odvlaživanja, problemi sa vlagom mogu biti svedeni na minimum.
- Kupatilo je imalo podno grejanje pa je to kompenzovalo za ostatak stana - navodi jedna korisnica koja nije imala negativno iskustvo.
Za mnoge, ovo je jedini način da reše stambeno pitanje i izađu iz podstanarskog statusa, što je snažan motivacioni faktor.
Biznis Kurir