Ovoga puta reč je o Zadru, gde jedna korisnica tvrdi da je prošla kroz, kako kaže, "najam iz noćne more”. Objava je brzo privukla pažnju i izazvala brojne reakcije, ponajviše zbog načina plaćanja, povećanja kirije i problema sa depozitom.

U nastavku prenosimo objavu autorke u celosti:

- Pozdrav svima, primetila sam novi oglas za izdavanje stana i odlučila da podelim svoje iskustvo kao upozorenje i savet:

Uselila sam se u taj stan pre 4 meseca. Gazdarica stana živi u Rijeci, a oglas postavlja njena prijateljica. Kirija je 400 evra + režije, od čega 200 evra plaćate njoj na račun, a 200 evra na ruke kad dođe.

Nakon 3 meseca javila mi je da želi da poveća kiriju na 600 evra kako bi u Poreskoj imala prijavljenu veću svotu i da im ne bi bila sumnjiva. Na predlog da prebacimo i onaj deo koji joj plaćam na ruke na račun, ona je to odbila i odlučila da ipak taj stan zadrži za sebe. Dala mi je 30 dana (što je po ugovoru okej) da nađem drugi stan.

Stan u spavaćoj sobi ima vlagu, za koju se ona pravi da ne postoji, a komšije su me odmah pri useljenju upozorile da postoji problem sa vlagom. Ja sam se iselila 1. aprila, a račun za struju još uvek nisam platila jer ona pravi obračun kad joj se prohte. Dole postoje dva stana, svaki ima svoj sat, ali stiže jedan račun koji ona plati, pa onda javi koliki je iznos. Ja još uvek čekam.

Tokom boravka od 4 meseca provela sam 10 nedelja van stana, ali to nju nije sprečilo da kaže kako depozitom od 200 evra treba da pokrije te troškove za struju. Još uvek se borim da mi vrati depozit i da sve rešimo preko računa. Izdaje stan jer je prvobitno rekla da ne planira redovno da dolazi u Zadar pošto joj je naporno, a sada mi je rekla da opet želi da dolazi pa joj treba stan.

- Sve u svemu, želim samo da upozorim buduće podstanare – čuvajte se da ne završite usred leta na ulici!

Frustracije rastu

Ispod objave razvila se rasprava u kojoj su mnogi delili slična iskustva, ali i frustraciju zbog sistema.

Nepoverenje u institucije:

- Prijavi Poreskoj ili kome god, neka institucije rade svoj posao. Hahaha, kako da ne, ipak je ovo Balkan - napisao je jedan komentator.

Drugi je kratko reagovao:

- Šta da kažem? Svi sveci pomozite.

Pravni aspekti: Pojedini su pokušali da razjasne osnovne stvari oko izdavanja: „Jesi li potpisala ugovor, bila prijavljena?”, upitao je jedan korisnik, na šta je autorka potvrdila da jeste.

Stereotipi o naseljima: Deo komentara otišao je i u smeru stereotipa o lokacijama:

- Sama činjenica da se stan nalazi na Belafuži govori sve - napisao je jedan korisnik.

Na to mu je autorka odgovorila:

- Za nekog ko nije iz Zadra, ovakve stvari je nemoguće znati.

Podstanarstvo vs. život sa roditeljima

Rasprava se potom proširila na širu temu stanovanja i izbora između podstanarstva i života sa roditeljima.

- Zato je najbolje živeti sa roditeljima - napisao je jedan komentator, na šta mu je drugi odmah odgovorio:

- Veruj mi da nekima to jednostavno nije opcija.

Treći je opisao sopstveno iskustvo života u inostranstvu kako bi ilustrovao da ni tamo nije idealno:

- Živim u kući gde nas je petoro, stalno dolaze i odlaze ljudi. Jedan se opija četiri-pet puta nedeljno, privatnosti nema, zidovi su tanki. Jedino me spasava to što radim po ceo dan.

Ipak, nisu svi delili mišljenje da se treba oslanjati na porodicu: „Mislim da i roditelji zaslužuju svoj mir nakon 30 godina”, dodao je drugi korisnik.

Rasprava je tako od jedne konkretne priče prerasla u širu sliku problema sa iznajmljivanjem, cenama i uslovima života. Kako je jedan komentator zaključio:

- Ovo nije izolovan slučaj. Ovako nešto danas može da se dogodi bilo gde.