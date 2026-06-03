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Delegaciju, koja je u tri provincije razgovarala sa nekoliko desetina distributera i predstavnika velikih trgovinskih lanaca, predvodila je Adrijana Mesarović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede. Atelje vina Šapat prva je vinarija koja je sklopila ugovor o distribuciji većih količina. Do sada su "Šapat“ vina bila dostupna u malom broju ekskluzivnih restorana u Kini, a sada će biti značajno zastupljenija na tržištu sa više od milijardu potencijalnih kupaca.

"Šapat“ vina danas su utovarena u distributivnom centru u Dobanovcima, ocarinjena i spremna za transport.

Foto: Millenium Team

- Ovo nije uspeh samo za našu vinariju, već za celu srpsku vinsku industriju, jer predstavlja početak ozbiljnog plasmana srpskih vina kineskim potrošačima - izjavio je Mladen Ćirić, direktor Ateljea vina Šapat.

- Izvoz u ovu zemlju rezultat je strateških odnosa Srbije i Kine, kao i politike naše države koja je srpskim proizvođačima otvorila vrata tržišta sa više od milijardu potrošača. Zato želim da izrazim iskrenu zahvalnost predsedniku Republike Srbije i Vladi Srbije, koji su stvorili uslove, poverenje i poslovni okvir da srpski proizvodi dobiju priliku na kineskom tržištu.

Foto: Millenium Team

Ćirić je podsetio na Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine, potpisan 2024. godine, koji podrazumeva i postepeno ukidanje carina, te će od 2028. godine srpska vina u ovu zemlju moći da se izvoze potpuno bez carinskih nameta.

Otpremanju kontingenta "Šapat“ vina prisustvovao je i Milan Nastić, distributer srpskih vina na kinesko tržište. Prema njegovim rečima, posle ove, prve količine, uslediće i nove isporuke srpskih vinarija.

Foto: Millenium Team

- Nedavno je uspostavljena železnička transportna linija između Srbije i pokrajine Hebei, na severu Narodne Republike Kine, što prevoz robe čini mnogo efikasnijim, bržim i jeftinijim u odnosu na dosadašnje kanale. „Šapat“ vina će za najviše 23 dana stići u distributivni centar u Hebeiju - naglasio je Nastić.

Događaju su prisustvovali i predstavnici kineske kompanije iz pokrajine Hebei, koja već gradi distributivni centar za robu iz Srbije, gde će stizati sva naša vina, ali i drugi proizvodi.

- Verujemo da je ovo početak jednog velikog puta - ne samo za našu vinariju, već za srpsko vinarstvo u celini. Država nam je otvorila vrata, a na nama proizvođačima je da nudimo kvalitet i još mnogo radimo na povećanju proizvodnih kapaciteta, jer je za veliko kinesko tržište potrebno obezbediti kontinuirano snabdevanje velikim količinama vina. Ponosni smo što ćemo našim proizvodima u Kini predstavljati Srbiju i to, nadamo se, u najboljem svetlu - zaključio je Mladen Ćirić, direktor Ateljea vina Šapat.