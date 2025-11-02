Slušaj vest

Mnoge prodavnice sada zaokružuju svoje cene na najbližih pet centi, navodeći da ne postoje federalne smernice o tome kako dalje.

"Vrlo brzo se nagomilava", rekao je Dilan Džon, viši direktor za odnose s vladom u Nacionalnoj federaciji maloprodaje.

Tramp: Proizvodnja kovanica je rasipništvo

U februaru je Tramp rekao da je proizvodnja kovanica rasipna i preskupa i pozvao je na društvenim mrežama da "iskoriste rasipanje iz budžeta naše velike nacije, čak i ako je to peni po peni".

Kovnica novca SAD zvanično je prestala da proizvodi penije u maju. Ministarstvo finansija je procenilo da će nestašice početi početkom 2026. godine, ali su se zapravo dogodile mnogo ranije. Banke ne mogu da dobiju penije od savezne vlade, pa ih ni preduzeća ne mogu dobiti od banaka.

"Prvi put smo čuli za problem krajem avgusta, početkom septembra", rekao je Džon, dodajući da to "zaista utiče na svaku kompaniju koja se bavi plaćanjem gotovinom".

Sada prodavci ne znaju šta da rade kada su im kase prazne, a nekome je potreban kusur u penijima od kupovine gotovinom.

Privremeno rešenje za mnoge, rekao je Džon, jeste da se prodajna cena zaokruži na najbližih pet centi kako bi kupac mogao da koristi 5 centi, što je sledeća najniža vrednost u SAD.

Međutim, neki gradovi, uključujući Njujork, zahtevaju od trgovaca da daju tačan kusur, a drugi ne dozvoljavaju da se plaćanja gotovinom razlikuju od plaćanja karticama za isti artikal, rekao je Džon.

Trgovci zaokružuju na nižoj cifri

Da bi izbegli tužbe i žalbe kupaca, mnogi trgovci su odlučili da jednostavno zaokruže naniže.

"Govore o gubitku do četiri centa za svaku transakciju gotovinom u više prodavnica širom zemlje", rekao je, dodajući da je ovo neodrživo.

Mnoge prodavnice sada podstiču kupce da plate tačnim iznosom. Druge organizuju promocije za kupce kako bi doneli dodatne penije koje imaju kod kuće.

Prodavnice mešovite robe su među najteže pogođenima nestašicom, rekao je Džef Lenard, portparol Nacionalnog udruženja prehrambenih prodavnica.

Milionski gubici

Gigant u prodavnicama prehrambenih proizvoda, "Kvik Trip", objavio je da zaokružuje iznos na pet centi, što će ga, kako kaže, ove godine koštati do 3 miliona dolara.

Američki novčići su i ranije prestajali da se proizvode, uključujući novčiće od pola centa, tri centa i 20 centi koji su povučeni iz opticaja u 19. veku, rekao je Lenard. Međutim, prošlo je mnogo godina otkako je prestala proizvodnja osnovnog novčića kao što je peni - koji je ušao u opticaj 1793. godine.

"Ljudi ne žele peni dok ga ne mogu vratiti", rekao je on.

Pravljenje jednog penija košta skoro četiri centa.

Ali držanje cinkanih i bakarnih novčića u opticaju pomoći će Amerikancima sa nižim prihodima koji uglavnom plaćaju gotovinom, rekao je Mark Veler, izvršni direktor organizacije "Amerikanci za obične cente".

Šteta za najsiromašnije građane

"To su ljudi koji nemaju pristup tekućim računima, kreditnim karticama i bankarskim uslugama. Štetite grupe sa nižim prihodima kada počnete da zaokružujete transakcije", rekao je.

On takođe veruje da će uštede vlade od ukidanja penija biti nadoknađene potrebom za više kovanica od pet centi, koje vrede pet centi, ali koštaju skoro 14 centi za proizvodnju.

Ljudi koji prate svet penija veruju da su potrebne savezne smernice i za preduzeća i za kupce o zaokruživanju, kako obavljati transakcije tokom nestašice i šta raditi sa kovanicama uopšte.

"Uvek će biti penija, to je jednostavno kovanica koja se malo koristi. Ljudi ih zaboravljaju u džepovima, gube ih na kauču, sede u teglama. To su kovanice koje ne ulaze u opticaj", rekao je Džon.