"Je l' može neko da mi objasni u kom trenutku smo došli do toga da danas kupujem haljinu, račun 1224 dinara, dala sam 1250, radnica mi vraća 20", navodi ona i nastavlja:

"Nikad ne bih uzela 6 dinara, ali odakle pravo da uzme sama? To jest ni ne izvadi iz kase?"

"Konačno neko da kaže! Meni se isto to desilo ali u drugoj radnji. Ne radi se o 5 dinara, nego o tom prećutkivanju, kao da se podrazumeva da treba da zadrži. To me je iziritiralo i pitala sam za 5 dinara, a dobila sam drzak odgovor 'Šta, je l' problem 5 dinara?"