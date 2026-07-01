Dodatnih 28,1 milion evra opredeljeno je za nastavak sprovođenja mere.

Uredba se produžava i nakon 1. oktobra 2026. godine.

Od 20 do 40 odsto popusta na račune za struju i gas za socijalno ugrožena domaćinstva.

Fiksno umanjenje od 1.000 dinara namenjeno je penzionerima i borcima.