U podrumu Palate nauke, u trezoru gde se nekada čuvalo ono što je smatrano najvrednijim: novac, porodični nakit, dokumenta i poverenje, danas se čuvaju priče i sećanja.

Od mnogobrojnih izložbi koje prolaze kroz Palatu nauke, jedna je posebno zanimljiva, jer na jedinstven i intiman način pruža posetiocima neverovatno iskustvo.

 U pitanju je izložba “Banka sećanja”.

Ali, ovo nije obična izložba. Naime, uz pomoć stereoskopa, optičkih instrumenata koji arhivske fotografije pretvaraju u trodimenzionalne prizore, posetioci mogu pogledati i oslušnuti deset ličnih, naizgled običnih istorija.

A još jedna zanimljiva stvar jeste to da vam za slušanje neće biti potrebne uši - zapušite ih i dozvolite zvuku da izabere drugi put do vas.

Kroz odjeke glasova ljudi koji su živeli i radili u različitim, za istoriju ove zgrade ključnim trenucima, otkrićete tanane veze između nauke, tehnologije i svakodnevice.

Kako izgleda izložba "Banka sećanja" Foto: screenshot TT/city_magazine

Mada, i sami možete napisati vaše omiljeno sećanje, ubaciti u trezor i možda se baš ono nađe u sledećoj postavci izložbe “Banka sećanja”.

I da, galerija S.E.F. i izložba „Banka sećanja“ besplatno su dostupne odraslima, deci i mladima, nastavnicima, istraživačima, svima koje zanima istorija Beograda i kulturno nasleđe, ali i svima koji žele da se na trenutak zaustave i promisle o ulozi nauke u svakodnevnom životu.

Ne propustiteInfoBizNAJVAŽNIJI SEF NA SVETU OTVARA VRATA! Evo šta Srbija čuva u norveškom ledu - Poznat i kao "trezor sudnjeg dana"
8496.jpg
InfoBizMisija MMF sutra u Beogradu: Prvi sastanak zakazan u Narodnoj banci Srbije
MMF Narodna banka Srbije
NovčanikEVO GDE JE DANAS NAJBOLJE ČUVATI VEĆU KOLIČINU KEŠA - NE, NIJE SLAMARICA! Pretvoriti ga u zlato jedna je od opcija, ali ni to nije ono najpametnije
Evri
InfoBizOglasila se Narodna banka Srbije o prognozama MMF o inflaciji: Evo šta kažu šta to znači za građane i privredu
Narodna banka Srbije NBS