Slušaj vest

U podrumu Palate nauke, u trezoru gde se nekada čuvalo ono što je smatrano najvrednijim: novac, porodični nakit, dokumenta i poverenje, danas se čuvaju priče i sećanja.

Povod za posetu je jedna zanimljiva izložba.

Od mnogobrojnih izložbi koje prolaze kroz Palatu nauke, jedna je posebno zanimljiva, jer na jedinstven i intiman način pruža posetiocima neverovatno iskustvo.

U pitanju je izložba “Banka sećanja”.

Ali, ovo nije obična izložba. Naime, uz pomoć stereoskopa, optičkih instrumenata koji arhivske fotografije pretvaraju u trodimenzionalne prizore, posetioci mogu pogledati i oslušnuti deset ličnih, naizgled običnih istorija.

A još jedna zanimljiva stvar jeste to da vam za slušanje neće biti potrebne uši - zapušite ih i dozvolite zvuku da izabere drugi put do vas.

Kroz odjeke glasova ljudi koji su živeli i radili u različitim, za istoriju ove zgrade ključnim trenucima, otkrićete tanane veze između nauke, tehnologije i svakodnevice.

1/4 Vidi galeriju Kako izgleda izložba "Banka sećanja" Foto: screenshot TT/city_magazine

Mada, i sami možete napisati vaše omiljeno sećanje, ubaciti u trezor i možda se baš ono nađe u sledećoj postavci izložbe “Banka sećanja”.