Ovo je najčuvaniji trezor u Beogradu: Nekad se u njemu skladištilo zlato i novac, evo šta se danas krije iza vrata
U podrumu Palate nauke, u trezoru gde se nekada čuvalo ono što je smatrano najvrednijim: novac, porodični nakit, dokumenta i poverenje, danas se čuvaju priče i sećanja.
Povod za posetu je jedna zanimljiva izložba.
Od mnogobrojnih izložbi koje prolaze kroz Palatu nauke, jedna je posebno zanimljiva, jer na jedinstven i intiman način pruža posetiocima neverovatno iskustvo.
U pitanju je izložba “Banka sećanja”.
Ali, ovo nije obična izložba. Naime, uz pomoć stereoskopa, optičkih instrumenata koji arhivske fotografije pretvaraju u trodimenzionalne prizore, posetioci mogu pogledati i oslušnuti deset ličnih, naizgled običnih istorija.
A još jedna zanimljiva stvar jeste to da vam za slušanje neće biti potrebne uši - zapušite ih i dozvolite zvuku da izabere drugi put do vas.
Kroz odjeke glasova ljudi koji su živeli i radili u različitim, za istoriju ove zgrade ključnim trenucima, otkrićete tanane veze između nauke, tehnologije i svakodnevice.
Mada, i sami možete napisati vaše omiljeno sećanje, ubaciti u trezor i možda se baš ono nađe u sledećoj postavci izložbe “Banka sećanja”.
I da, galerija S.E.F. i izložba „Banka sećanja“ besplatno su dostupne odraslima, deci i mladima, nastavnicima, istraživačima, svima koje zanima istorija Beograda i kulturno nasleđe, ali i svima koji žele da se na trenutak zaustave i promisle o ulozi nauke u svakodnevnom životu.
