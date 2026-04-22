Misija Međunarodnog monetarnog fonda započeće sutra zvaničnu posetu Beogradu, a prvi sastanak biće održan u Narodnoj banci Srbije.
Misija MMF sutra u Beogradu: Prvi sastanak zakazan u Narodnoj banci Srbije
Plenarni sastanak misije MMF-a i delegacije Republike Srbije, u NBS u Ulici kralja Petra 12, zakazan je za 10 časova, najavljeno je iz NBS.
Misija Fonda boraviće u Beogradu do 5. maja zbog trećeg pregleda aranžmana u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI), kada će biti objavljene ažurirane makroekonomske projekcije.
