- Došlo je do potpunog gubitka stabilnosti tržišta. Trend ulaganja u zlato je postao konstantan. Imamo sada i zlatne pločice kao vrednosne forme. Očigledno je da ljudi nemaju poverenja u banke. Verovatno je sve to povezano sa ratom u Ukrajini i ostalim dešavanjima.

- U Srbiji je slamarica na visokom nivou. Srpska slamarica je mitsko biće. Niko ne zna koliko u njoj tačno ima novca. To je pokazatelj nepoverenja. Građanin ne želi da mu novac bude van domašaja, van kontrole.

On je naveo i primere iz Evrope:

- U nekim zapadnim zemljama postoje čak i prekršaji zbog posedovanja većih iznosa gotovine. U Sloveniji je osnovan pokret za keš kao ustavno pravo. To u Srbiji ne može da prođe. Ovde je keš i dalje dominantan.

Popović je skrenuo pažnju na sve veću upotrebu bankarskih sefova kao prelaznog rešenja za one koji ne žele da novac drže ni kod kuće, ni u standardnom štednom računu:

- U zadnje vreme prisutno je i ostavljanje novca u sefovima. To je neko među-rešenje. Deluje sigurnije, tajnovitije. U nekim bankama morate da najavite isplatu i po nekoliko dana unapred. Sve to utiče da se ljudi opredele za sefove.

- Štednja nije akcija, to je manifestacija. Štedi se u potrošnji. Odnosno, ono što ne kupite, to je vaša ušteda. To je emotivna igra sa sobom, odlučujete čega ćete se odreći i zbog kog višeg cilja.