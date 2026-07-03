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Analitičari ocenjuju da je tržište ušlo u fazu predaha, ali upozoravaju da bi svaka nova geopolitička kriza ili promena monetarne politike mogla ponovo da pogura cenu ovog plemenitog metala naviše, kako prenosi Gulf News.

Ocenjuju i da je do smirivanja tržišta došlo nakon popuštanja pojedinih geopolitičkih tenzija i promene raspoloženja investitora, koji sada pažljivije prate ekonomske pokazatelje i naredne poteze američkih Federalnih rezervi.

Ipak, upozoravaju da je tržište zlata i dalje veoma osetljivo i da bi novi globalni događaji mogli brzo da promene pravac kretanja cena.

Zašto je zlato izgubilo deo vrednosti?

Cena zlata je tokom prethodnih meseci rasla zahvaljujući velikoj potražnji za sigurnim ulaganjima. Ratovi, geopolitičke krize i neizvesnost na finansijskim tržištima podstakli su investitore da kapital preusmere u plemenite metale, koji tradicionalno važe za jedno od najsigurnijih utočišta u kriznim vremenima.

Međutim, kako su se tenzije na pojedinim svetskim žarištima privremeno smanjile, deo investitora počeo je da prodaje zlato i vraća se rizičnijim ulaganjima, poput akcija.

Dodatni uticaj imaju očekivanja u vezi sa kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama i kretanjem američkog dolara, koji često određuju pravac tržišta plemenitih metala.

Da li je ovo prilika za kupovinu?

Upravo oko tog pitanja mišljenja stručnjaka su podeljena.

Jedan deo analitičara smatra da je trenutni pad zdrava korekcija nakon snažnog rasta i da dugoročni izgledi za zlato ostaju pozitivni. Drugi upozoravaju da bi cena mogla da nastavi da oscilira ukoliko se stabilizuju globalna tržišta ili ako kamatne stope ostanu na višem nivou duže nego što se očekivalo.

Zbog toga se potencijalnim kupcima savetuje da odluku ne donose isključivo na osnovu kratkoročnih promena cene, već da imaju u vidu dugoročnu svrhu ulaganja.

Šta to znači za građane Srbije?

Iako se svetska cena zlata formira na međunarodnim berzama, njene promene se vremenom odražavaju i na domaće tržište. To može biti važno ne samo za investitore koji kupuju investiciono zlato, već i za građane koji planiraju kupovinu zlatnog nakita ili zlatnika.

Stručnjaci podsećaju da na konačnu cenu u zlatarama utiču i troškovi izrade, marže trgovaca, kurs evra i dolara, kao i domaća tražnja, pa pad svetske cene ne znači automatski i isto toliko niže cene u maloprodaji.

Zlato i dalje važi za "sigurno utočište"

Uprkos trenutnom padu, zlato i dalje zadržava reputaciju jednog od najstabilnijih oblika očuvanja vrednosti kapitala u vremenima velike neizvesnosti.

Analitičari smatraju da bi eventualno pogoršanje geopolitičke situacije, novi inflatorni pritisci ili promene u monetarnoj politici najvećih centralnih banaka mogli ponovo da povećaju potražnju i podignu cenu ovog plemenitog metala.

Za sada, tržište ulazi u period pojačane neizvesnosti, a naredne sedmice mogle bi da pokažu da li je aktuelni pad bio samo kratkotrajna korekcija ili početak dužeg perioda stabilizacije cena.