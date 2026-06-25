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Dugo se čekao momenat kada bi zlato ponovo moglo da opravda epitet najsigurnijeg izbora na tržištu i zaštitnika u haotičnim vremenima kao što je ovo danas. Tržište kriptovaluta je blago u stagnaciji, dok je cena nafte zbog neizvesnosti na Bliskom istoku pomalo volatilna. Posmatrajući sva ova tržišta jasno je da bi ljudi u Srbiji ponovo trebali da obrate pažnju na plemenite metale, posebno zlato koje je itekako poznato kod naših ljudi kao izbor za ulaganje. Prvi izbor mnogih investitora godinama unazad, ponovo se nameće kao najbolji mogući izbor za očuvanje vrednosti ušteđevine za vreme inflacije, ali i za malo veće profite na kratkoročni rok. Pogledajte trenutne cene akcija i plemenitih metala na KapitalRS platformi.

Neko vreme je već zlato zapostavljeno zbog dešavanja na ostalim tržištima, a nakon haotičnih situacija na svim poljima, vreme je opet za stari dobri izbor čija je cena ovih dana povoljnija nego ikada. U odnosu na pre godinu dana cena zlata je veća za skoro 22%, što pokazuje da čak i u vremenima kada cena zlata stagnira, ovo je najsigurniji mogući izbor na duži rok. Poslednjih meseci je tržište, praćeno globalnim dešavanjima, dalo šansu da ulože u ovaj plemeniti metal. U odnosu na pre mesec dana cena zlata je manja za oko 10%, dok je u prethodnim danima taj pad svega 5%, dok je na dnevnom nivou poslednjih dana pad skoro potpuno eliminisan. Ovo pokazuje da je zlato izašlo iz negativnog trenda, a u narednim danima očekuje se skok njegove cene. Tržišna kretanja išla su na ruku onih koji su oklevali sa ulaganjem pa im je poslednjih dana ostavljena mogućnost da sačuvaju ušteđevinu od inflacije, ali da i zarade profit na kratki rok s obzirom da je zlato krenulo uzlaznim trendom. Naučite kako da trgujete cenom zlata potpuno besplatno.

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Ovakva vrsta investicije kod naših ljudi u Srbiji veoma je popularna u prethodnim mesecima. Ljudi uveliko kupuju zlato kako bi očuvali svoju štednju, a danas je sve to mnogo lakše s obzirom na postojanje online platformi. Da biste zaradili od zlata, ne morate ga fizički kupovati, već možete veoma lako i brzo trgovati njegovom cenom preko platformi. Sada je prilika za to i više nego povoljna, pošto je cena primamljivija nego pre nekoliko meseci. Kako su globalne tenzije i dalje prisutne, i neizvesno je do kad će one trajati, cena zlata bi u narednim danima mogla da raste i na dnevnom nivou po nekoliko procenata. Ovo ostavlja prostora i onima koji bi da zarade na kratki rok, a pogotovo za one koji bi da dugoročno ulože u cenu ovog plemenitog metala. Zlato nije razočaralo nikoga do sada i čak i u teškim vremenima za tržište pokazuje otpornost i predstavlja sigurno utočište za svačiji kapital. Osim stanovništva, i mnoge države preko centralnih banaka kupuju zlatne poluge i time se štite od geopolitičkih tenzija. Rizici gubitka novca od ulaganja u zlato su samim tim najmanji mogući u odnosu na sve druge izbore, dok su šanse za dobitak veoma dobre u odnosu na ostalo. Otvorite svoj besplatan demo nalog i započnite trgovanje cenom zlata.

Ako ste među onima koji su čekali pravi trenutak za ulaganje, teško da ćete dobiti bolju priliku od ove. Dok se tržišta širom sveta suočavaju sa neizvesnošću, zlato ponovo pokazuje zašto ga generacije u Srbiji smatraju jednim od najsigurnijih načina za očuvanje vrednosti novca. Nakon nedavnog pada cene, mnogi analitičari očekuju novi talas rasta, što znači da sada imate priliku da uđete na tržište po znatno povoljnijim uslovima nego pre samo nekoliko meseci. Ne čekajte da cena ponovo dostigne nove rekorde i da propustite priliku koju danas imate. Iskoristite trenutnu situaciju, otvorite besplatan demo nalog i upoznajte se sa trgovanjem bez rizika. Napravite prvi korak već danas i saznajte zašto se sve više ljudi u Srbiji okreće zlatu kao sigurnom izboru za zaštitu i uvećanje svoje ušteđevine. Registrujte se besplatno na KapitalRS platformi i istražite trgovanje.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava

Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog

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