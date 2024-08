"NE MOŽETE OČEKIVATI POZITIVNE REAKCIJE RADNIKA ZA POSAO KOJI JE TEŽAK" Bušatlija: Veliki je problem što za njih nema zaštite!

Koliko puta vam se desilo da radnike u super marketima zatičete kako prelaze sa odeljenja sa suhomesnatom robom na kasu, a onda sa kase preraspoređuju robu na rafove, da bi onda završili sa mušterijom na odeljenju za meso.

To viđamo svakog dana, kao što periodično viđamo nove radnike na njihovim mestima.

O položaju radnika u velikim trgovinskim lancima i njihovoj zaradi, razgovarao je za "Puls Srbije" Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja.

TRGOVINSKI LANCI IMAJU SVE VEĆU POTREBU ZA PRODAVCIMA Gotovo da nema velikog trgovinskog lanca koji svakog dana ne oglašava potrebu za prodavcima. Istovremeno na hiljade prodavaca odnosno trgovaca čeka posao na birou. Zašto je to tako, odgovore je potražila novinarka Teodora Borozan u razgovoru sa Milanom Bosnićem, direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje. foto: Kurir televizija - Trenutno, u periodu od 1. januara 2024. godine, do 30. juna iste godine, na evidenciji imamo 12.774 lica koja su evidentirani kao trgovci, a od čega 9.931 su ženskog pola. U istom periodu je prikazana potreba od strane poslodavaca za 4.417 osoba koja bi popunila radna mesta. Bitno je navesti, pored trgovaca, postoji potreba za pomoćnim radnicima, magacionerima, viljuškaristima, vozačima...

- Sećate se kada smo razgovarali o minimalnoj plati, pitali ste me šta mislim da bi trebalo da bude minimalna plata, ja sam to negde stavio između 70 i 80 hiljada dinara. I tada ste isto napravili anketu i kad je u pitanju minimalna, ona jedva da će izaći na nekih 50 hiljada. Dakle, isto se sada dešava, ali sa platom koja bi trebala da bude nominalna. Međutim, moramo biti potpuno jasni u ovoj situaciji. Veliki trgovinski lanci, oni imaju potrebu za velikim brojem ljudi koji treba neposredno da nešto radi, recimo u tim robnim kućama. Sve dotle dok ne ukinu uopšte ljude, nego da mi samo dođemo, ostavimo pare tamo i sve sami moramo da uradimo. Međutim, šta je tu meni čudno? Recimo, poslodavci se stalno žale da ne mogu da podnesu velike dažbine koje su vezane za te plate koje su male. Tih 60 hiljada koje ste vi stavili kao neku gornju granicu, to je po meni ni minimalna plata.

03:31 NE MOŽETE OČEKIVATI POZITIVNE REAKCIJE RADNIKA ZA POSAO KOJI JE TEŽAK Bušatlija: Veliki je problem što za njih nema zaštite!

- Dakle, ne možete ni očekivati neke pozitivne reakcije ljudi na posao koji je vrlo težak. Sa druge strane, mi imamo veliki problem što nemamo zaštitu koja je jedina zaštita radnika, to su sindikati. Ali ti sindikati nemaju nikakvu mogućnost da nešto urade, pogotovo ako su lanci strani. Jer čini mi se da nekoliko tih lanaca ima posebne tretmane kod nas kroz međunarodne ugovore na osnovu naših zakona.

