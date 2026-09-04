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Privode nas i tretiraju kao kriminalce, a mi radimo za njihove firme i u vozimo robu u Evropsku uniju, sramota je šta se radi, rekao je za Biznis Kuri srpski vozač kamiona Igor Jokanović nakon privođenja na prelazu Horgoš/Roszke.

On je u utorak popodne zajedno sa još 20 srpskih kamiondžija završio u mađarskom graničnom pritvoru zbog prekoračenja broja dana provedenih u Šengenu.

- Vozio sam robu iz Zrenjanina u Nemačku i pre polaska na put ukucao sam broj svog pasoša u aplikaciju Evropske komisije kako bi proverio koliko još imam dana boravka na prostoru Šengena. Pisalo je da imam još 14 dana, ali kad sam stigao na mađarsku granicu ispostavilo se da EES sistem pokazuje nešto sasvim drugo. Mađarski carinici su mi rekli da sam u prekoračenju i priveden sam u pritvorsku jedinicu na samoj granici. Samo tog dana na ovom graničnom prelazu privedeno je više od 20, 30 srpskih vozača. U pritvoru smo bili sat, možda sat i po vremena dok nam nisu iskucali i uručili pisano upozorenje da više ne smemo da kročimo u Evropu - ispričao je Igor.

Mađari neće da pričaju na engleskom

Prema njegovim rečima mađarski policajci su bili korektni prema njima dok su bili u pritvoru, ali nisu želeli da komuniciraju sa njima na engleskom jeziku.

- Pokušavao sam da im pokažem i objasnim da nisam prekoračio dane, ali ih to nije zanimalo. Tražili su samo da potpišem, ništa drugo ih nije zanimalo. Rekli su da ne znaju engleski i komunicirali su isključivo na mađarskom jeziku - dodao je on.

Nakon što su vozačima uručili papire kamiondžije su zajedno sa svojim vozilima u pratnji mađarske policije vraćeni na teretni terminal na srpsku stranu graničnog prelaza u Horgošu. Tu je Jokanović ostao sa robom u kamionu čekajući da li će njegov poslodavac uspeti da pronađe drugog, rezervnog vozača koji sme da vozi u EU.

- Kada su me priveli i strpali u pritvor osećao sam se poniženo. Tretiraju nas kao kriminalce iako vozimo njihovu robu, to je poniženje za mene kao čoveka i radnika. Nismo ovo zaslužili - kaže sa gorčinom u glasu naš sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Srpski vozači kamiona u mađarskom pritvoru Foto: Privatna arhiva

Hleb sa sedam kora Igor Jokanović kao vozač kamiona radi od 2017. godine. Kako priznaje težak je to posao, hleb sa sedam kora i bez problema koje imaju na granicama nakon uvođenja EES sistema. - Nije lako voziti kamion, odvojeni ste od porodice i to mi najteže pada. Imam suprugu, dvoje male dece koje ne viđam dovoljno. Nisam tu na rođendanu svoje dece, nisam uz njih kad im trebam... Niko u Evropu ne ide da se provodi već da preveze njihovu robu, da zaradi platu i da se vrati kući svojim najmilijima - iskren je Jokanović.

Ovog puta, kako kaže, nije kažnjen novčano samo je vraćen u Srbiju, a njegovo ime i broj pasoša su uneti u EES sistem da je prekoračio 90 dana boravka u Šengenu.

- Ovo je sada bio žuti karton i upozorenje, sledeći put me čeka crveni karton i verovatno zabrana ulaska u EU na određeno vreme. I vozači i transportna preduzeća su u velikom problemu, svi su ogorčeni niko ne zna šta će se dešavati. Robu koja je sada u mom kamionu trebala je da bude vraćena u Zrenjanin, ali je oni nisu prihvatili. A, moja transportna firme nema rezervne vozače tako da smo već u velikom problemu i niko ne zna šta će biti - kazao je naš sagovornik.

Ima li rešenja

Igor Jokanović je samo poslednji u nizu srpskih vozača kamiona koji je poslednjih dana prošao golgotu na nekom od graničnih prelaza ka EU zbog EES sistema i ograničenja od 90 dana boravka u Šengenu. Evropska komisija nema sluha za njihove probleme i to što su radnici u međunarodnom transportu, a ne turisti kako ih tretiraju.

- Iskreno, za nas je jedini rešenje da nas izuzmu iz EES sistema, da nas puste da pošteno radimo svoj posao od kojeg izdržavamo porodice - poručio je Jokanović.

Foto: Privatna arhiva

Hapšenje srpskih vozača kamiona na mađarskoj granici usledilo je samo dan nakon što je Evropskoj komisiji uručeno pismo i ostavljen rok do 14. septembra da se reši problem s boravkom vozača kamiona Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru.

Vozači su više puta isticali da je štrajk poslednja opcija na koju su naterani, jer jednostavno nemaju drugog načina da se izbore za normalne uslove rada.

S druge strane Evropska komisija je poručila da se šengenska pravila neće promeniti. Iz Brisela su poručili da bi rešenje za probleme vozača sa Zapadnog Balkana trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama EU, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. To praktično znači da bi Srbija trebalo da potpiše bilateralne sporazume sa 29 zemlja koje se nalaze u Šengenskom prostoru kojim bi omogućila svojim vozačima da neomatano rade svoj posao.