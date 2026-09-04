Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za petak, 4. septembar 2026. godine.
Novčanik
Kursna lista za petak, 4. septembar: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
- NBS je objavila da je srednji kurs dinara za petak, 4. septembar 2026, 117,3598 dinara za evro.
- Dinar je danas na istom nivou kao pre mesec dana, a slabiji je 0,2 odsto nego pre godinu dana i 0,1 odsto od početka godine.
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Zvanični srednji kurs danas je 117,3598 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Zvanični srednji kurs je juče, u četvrtak, bio 117,3505 dinar za jedan evro. Dinar prema evru danas vredi kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
Kurir Biznis
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