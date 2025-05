Da to ne dolazi samo od sebe najbolje znaju oni koji se bave ovim lepim, ali nimalo lakim poslom. Cveće zahteva pažljivu negu, ali još važnije od toga je da bude kvalitetno proizvedeno. Uzgoj cveća traži mnogo više strpljenja, rada, energije i ulaganja nego mnoge druge grane poljoprivrede , ali zato može biti vrlo isplativ, posebno u krajevima gde postoji duga i snažna tradicija uređenja dvorišta.

- Prvi razlog je cena jer povrću vremenom pada, na primer paradajz na početku bude i do 300 dinara, da bi u avgustu on bio 40-50. Sa druge strane, cveće drži cenu skoro do kraja sezone. Takođe, na jednoj površini plastenika stane mnogo više rasada cveća, jer može da se i okači, nego što stane povrća - objašnjava Mirjana M. iz okoline Subotice.