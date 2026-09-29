Austrijske firme traže radnike koji govore srpski jezik: Plate idu i do 49.000 evra godišnje
Austrijsko tržište rada trenutno nudi niz prilika za radnike koji, osim nemačkog i engleskog jezika, govore i neki od jezika s područja Balkana.
Na poedinim radnim mestima znanje bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika nije samo dodatna prednost, već je izričito navedeno među uslovima oglasa. Takve prilike mogu se pronaći u Beču i okolini, ali i u drugim delovima Austrije.
Izdvojeno je nekoliko aktuelnih oglasa u kojima se traži ili posebno ceni znanje jednog ili više jezika iz regije.
LKW WALTER – Transport Manager sa srpskim, bosanskim ili hrvatskim jezikom
Kompanija LKW WALTER u Wiener Neudorfu traži Transport menadžera. Kandidati trebaju vrlo dobro poznavati jedan od jezika - srpski, bosanski ili hrvatski - uz znanje njemačkog ili engleskog jezika.
Početna godišnja bruto plata iznosi oko 43.800 evra, a posao uključuje mogućnost rada od kuće.
BTG Spedition – disponent sa znanjem hrvatskog, srpskog ili bosanskog
BTG Spedition u Wiener Neudorfu traži disponenta koji, uz odgovarajuće iskustvo, govori bosanski, hrvatski ili srpski jezik.
Za ovaj posao potrebno je i dobro znanje nemačkog jezika, dok su iskustvo u logistici i organizaciji prijevoza među važnim traženim kvalifikacijama.
Mitutoyo Austria - posao za tržište jugoistočne Evrope
Mitutoyo Austria u Welsu traži Operational Business Service Specialist za područje jugoistočne Evrope.
Od kandidata se traži znanje njemačkog i engleskog jezika na nivou B2, kao i hrvatskog i srpskog jezika. Početna bruto godišnja plata iznosi najmanje 49.000 evra, a dio posla moguće je obavljati od kuće.
Administrativno-medicinski radnik – Beč
U ordinaciji u 19. bečkom okrugu traži se administrativno-medicinski radnik na 20 do 25 sati sedmično.
Uz nemački jezik, među poželjnim dodatnim jezicima navedeni su hrvatski i srpski.
Bogic Tech – mehatronika i održavanje
Kompanija Bogic Tech traži radnike za poslove održavanja i mehatronike u Beču.
Među jezicima koji mogu biti korisni u komunikaciji navedeni su nemački, engleski, bosanski, hrvatski i srpski, kao i mađarski.
Sprachschule Aktiv – zaposlenik u kancelariji
Sprachschule Aktiv u Beču traži zaposlenika za kancelarijske i administrativne poslove.
Osim vrlo dobrog znanja nemačkog i engleskog jezika, poznavanje hrvatskog ili srpskog jezika navedeno je kao prednost.
Trummer – klimatehničar
U Hof am Leithabergeu traži se radnik za poslove klimatehničara.
Među jezicima navedenim u oglasu su bosanski, hrvatski, srpski, slovenski, slovački i češki.
Plata počinje od 17,66 eura (34,5 KM) bruto po satu, uz mogućnost veće zarade u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija.
Ovi oglasi pokazuju da se poznavanje jezika s područja Balkana traži u različitim sektorima austrijskog tržišta rada – od korisničke podrške i administracije do logistike, transporta i tehničkih zanimanja.
Za osobe koje govore bosanski, hrvatski ili srpski, kombinacija jednog od ovih jezika s dobrim znanjem nemačkog može biti tražena kvalifikacija za različite vrste poslova u Austriji, javlja portal Kroativ.
Kurir Biznis/Telegraf.rs