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Austrijsko tržište rada trenutno nudi niz prilika za radnike koji, osim nemačkog i engleskog jezika, govore i neki od jezika s područja Balkana.

Na poedinim radnim mestima znanje bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika nije samo dodatna prednost, već je izričito navedeno među uslovima oglasa. Takve prilike mogu se pronaći u Beču i okolini, ali i u drugim delovima Austrije.

Izdvojeno je nekoliko aktuelnih oglasa u kojima se traži ili posebno ceni znanje jednog ili više jezika iz regije.

LKW WALTER – Transport Manager sa srpskim, bosanskim ili hrvatskim jezikom

Kompanija LKW WALTER u Wiener Neudorfu traži Transport menadžera. Kandidati trebaju vrlo dobro poznavati jedan od jezika - srpski, bosanski ili hrvatski - uz znanje njemačkog ili engleskog jezika.

Početna godišnja bruto plata iznosi oko 43.800 evra, a posao uključuje mogućnost rada od kuće.

BTG Spedition – disponent sa znanjem hrvatskog, srpskog ili bosanskog

BTG Spedition u Wiener Neudorfu traži disponenta koji, uz odgovarajuće iskustvo, govori bosanski, hrvatski ili srpski jezik.

Za ovaj posao potrebno je i dobro znanje nemačkog jezika, dok su iskustvo u logistici i organizaciji prijevoza među važnim traženim kvalifikacijama.

Mitutoyo Austria - posao za tržište jugoistočne Evrope

Mitutoyo Austria u Welsu traži Operational Business Service Specialist za područje jugoistočne Evrope.

Od kandidata se traži znanje njemačkog i engleskog jezika na nivou B2, kao i hrvatskog i srpskog jezika. Početna bruto godišnja plata iznosi najmanje 49.000 evra, a dio posla moguće je obavljati od kuće.

Administrativno-medicinski radnik – Beč

U ordinaciji u 19. bečkom okrugu traži se administrativno-medicinski radnik na 20 do 25 sati sedmično.

Uz nemački jezik, među poželjnim dodatnim jezicima navedeni su hrvatski i srpski.

Bogic Tech – mehatronika i održavanje

Kompanija Bogic Tech traži radnike za poslove održavanja i mehatronike u Beču.

Među jezicima koji mogu biti korisni u komunikaciji navedeni su nemački, engleski, bosanski, hrvatski i srpski, kao i mađarski.

Sprachschule Aktiv – zaposlenik u kancelariji

Sprachschule Aktiv u Beču traži zaposlenika za kancelarijske i administrativne poslove.

Osim vrlo dobrog znanja nemačkog i engleskog jezika, poznavanje hrvatskog ili srpskog jezika navedeno je kao prednost.

Trummer – klimatehničar

U Hof am Leithabergeu traži se radnik za poslove klimatehničara.

Među jezicima navedenim u oglasu su bosanski, hrvatski, srpski, slovenski, slovački i češki.

Plata počinje od 17,66 eura (34,5 KM) bruto po satu, uz mogućnost veće zarade u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija.

Ovi oglasi pokazuju da se poznavanje jezika s područja Balkana traži u različitim sektorima austrijskog tržišta rada – od korisničke podrške i administracije do logistike, transporta i tehničkih zanimanja.