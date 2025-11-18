Slušaj vest

Uprkos snažnim kampanjama zapošljavanja i veoma povoljnim uslovima, nekoliko hiljada radnih mesta u planinskim destinacijama ostaje upražnjeno.

Procene pokazuju da će regioni poput Graubindena i Oberlanda sezonu dočekati sa oko pet odsto manjka kvalifikovanih radnika, dok se u Valisu očekuje deficit i do deset odsto. Austrijski poslodavci poslednjih nedelja pojačali su potragu za sezonskim osobljem i nude posebno atraktivne uslove.

Plate oko 3.000 evra, besplatan smeštaj

Radnicima se nude plate oko 3.000 evra mesečno, smeštaj u potpuno opremljenim sobama bez naknade, kao i dodatne pogodnosti - korišćenje fitnes centara i velnes zona, kao i povlašćene ski-karte.

Najveća potražnja je za konobarima i hotelskim osobljem, posebno u Koruškoj i Štajerskoj, gde je i dalje otvoreno mnogo pozicija. Uslovi za prijavu su skromni: osnovno znanje engleskog (B1) ili nemačkog (A2), ljubaznost i spremnost na timski rad.

U Švajcarskoj minimalna mesečna primanja u ugostiteljstvu iznose oko 3.700 franaka, odnosno oko 3.700 evra, a tokom probnog rada nešto manje - oko 3.400 franaka. Mnogi hoteli nude i jeftiniju ili besplatnu hranu, pristup spa sadržajima, popuste i često bolje regulisano radno vreme, uz mogućnost kraće radne nedelje. Smeštaj za osoblje je uobičajen, ali se uglavnom naplaćuje po povlašćenoj ceni.

Krizne mere

I pored atraktivnih uslova, hiljade radnih mesta u hotelima i restoranima ostaju nepopunjene. Zbog toga se mnogi hoteli pripremaju za krizne mere kako bi zaštitili postojeće zaposlene, a da gosti ne osete pad kvaliteta usluge.

Predsednik Udruženja hotela Oberlanda, Štefan Grošniklaus, navodi da pojedini objekti skraćuju jelovnike kako bi kuhinje mogle da održe tempo rada. Neki hoteli privremeno zatvaraju dodatne kuhinje, pa se gosti poslužuju u jednom restoranu, dok drugi sarađuju sa lokalnim ugostiteljima kako bi smanjili pritisak na osoblje.

Uprkos visokim platama, smeštaju i brojnim beneficijama, potražnja za radnicima na Alpima i dalje premašuje ponudu. Ako se trend nastavi, ovogodišnja zimska sezona mogla bi biti jedna od najzahtevnijih do sada - sa punim hotelima, ali praznim radnim mestima i velikim izazovima u održavanju standarda usluge.