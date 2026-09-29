Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za utorak, 29. septembar 2026. godine.
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Kursna lista za utorak, 29. septembar: Evo koliko ćemo dinara danas izdvajati za jedan evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5386 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 103,4580.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,6 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,4 odsto dok je od početka godine slabiji za 3,4 odsto.
Kurir Biznis
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