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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,5386 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 103,4580.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,6 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,4 odsto dok je od početka godine slabiji za 3,4 odsto.

Kurir Biznis

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