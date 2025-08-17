SRPSKI HLEB NAŠAO SE U TOP 10 U EVROPI! Par sastojaka dovelo nas na listu najboljih, evo šta ga je izdvojilo
Pogačice od dizanog testa, sunđeraste strukture, koje su popularne širom Balkana, našle su se rame uz rame sa slavnim francuskim bagetom i legendarnom italijanskom fokačom.
- Slična je turskom pide ili grčkom pita hlebu. Obično se pravi od kombinacije brašna, vode, soli i kvasca. Kada se testo umesi i nadođe, peče se u rerni na visokoj temperaturi – stoji u opisu Taste Atlasa.
Ovaj hleb se najčešće koristi kao podloga za ćevape – valjčiće od mlevenog mesa koje imaju gotovo kultni status na Balkanu.
– U poređenju sa srodnikom somunom, lepinja je nešto tvrđa i nema tako izražen miris i aromu. Somun se takođe lakše topi u ustima u odnosu na običnu lepinju – navodi se o ovim pecivima.
Izbor lepinje nije iznenađenje, budući da je Taste Atlas nedavno čuvenu komplet lepinju svrstao među najbolje doručke sveta. U novoj selekciji, prvo mesto zauzeo je tanki italijanski hleb pjadina romanjola (piadina romagnola) koji se najčešće koristi za pravljenje sendviča.
Opis ovog delikatesa glasi ovako:
– Iako se danas ova italijanska pogača, pečena na tavi, obično jede kao sendvič (jedan od najpopularnijih nadeva su pršuta, kremasti mekani sirevi poput skvakverone, paradajz i šaka aromatične divlje rukole), pjada ili pjadina romanjola nekada je bila hrana siromašnih, često pravljenja od kukuruznog brašna i nazivana ‘la pjida ad furmantoun’ u romanjolskom dijalektu.
U svojoj pesmi ‘La Piada’, koja je kao oda voljenoj romanjolskoj piadini, italijanski pesnik iz 19. veka Đovani Paskoli opisuje je kao ‘hleb siromaštva, čovekoljublja i slobode’, opisujući je kao ‘glatku kao list i veliku kao mesec’. Od tada je skromna, rustična piadina daleko dogurala i i danas zauzima posebno mesto u regionalnoj kuhinji, sa zaštićenim geografskim poreklom.
Le piadine (u množini) mogu imati praktično bilo kakav nadev, a sveže pripremljene mogu se lako naći na brojnim uličnim kioscima zvanim piadinerie, jer je najbolje pojesti piadinu samo nekoliko minuta nakon što izađe sa gvozdene tave, dok je još savitljiva i topla – savršena podloga za skoro istopljeni mekani sir i ukusan, tanko sečen suhomesnati proizvod.“
Lista deset najboljih evropskih hlebova:
- Piadina Romagnola (Italija);
– Bolo du kako (Portugalija);
– Fokača iz Barija (Italija);
– Pao alentejanu (Portugalija);
– Baget (Francuska);
– Fokača (Italija);
– Pan de kampanj (Francuska);
– Fokača iz Đenove (Italija);
– Mekica/mekika (Bugarska) i
– Lepinja (Srbija).
BiznisKurir/Euronews