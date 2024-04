NOVA ERA SRPSKE POLJOPRIVREDE: Digitalizacija pomaže srpskim domaćinima i staje na put korupciji u poljoprivredi

Godinu dana nakon uvođenja eAgrar beleži oko 350.000 prijavljenih gazdinstava. To u praksi znači da svi oni danas poslovanje vode elektronskim putem, da im je drastično ubrzana i olakšana administracija, kao i odobravanje i isplata subvencija.

Sistem e Agrar je uveden za 90 dana, kako bi se modernizovao i ubrzao proces upisa podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i odobravanje i isplata podsticaja u poljoprivredi.

Pre uvođenja ove platforme domaćini gazdinstava morali su da idu najmanje na četiri šaltera i bili su obavezni da dostave ukupno 89 podataka na više od deset različitih dokumenata. Od svih tih papira barem 60 odsto je bilo nepotrebno jer su se više puta ponavljali ili su postojali u bazama drugih institucija.

Sistem eAgrar je sve podatke o gazdinstvima objedinio na jednom mestu, a domaćine oslobodio papirologije i čekanja na šalterima, eliminisao dodatne troškove i omogućio im da sami upravljaju bazom podataka, ali i da brže i delotvornije apliciraju za podsticaje.

“Poljoprivrednici sada imaju kompletan uvid, 24 sata, u registar poljoprivrednih gazdinstava i u svakom trenutku mogu da se informišu o statusu svog zahteva za subvencije” rekla je Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

Kako je ministarka ranije objasnila, eAgrar predstavlja promenu sistema i načina funkcionisanja poljoprivrednog sektora u Srbiji.

“To je izuzetno velika, krupna i bitna stvar. Uveli smo taj sistem 2023, postavili njegove temelje i sada treba da ga nadograđujemo, da čistimo, da sve druge u lancu uključimo kako bismo mogli da donosimo prave, adekvatne odluke koje za cilj imaju samo jedno, a to je uvećanje poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji”, rekla je resorna ministarka Jelena Tanasković.

foto: Zorana Jevtić

eAgrar ukida korupciju u poljoprivredi

Transparentnost i fer uslovi za sve poljoprivrednike su osnova ovog sistema. Zahvaljujući uvođenju eAgrara dobijena je mogućnost da se bolje iskontrolišu zahtevi za subvencije i da se novac poreskih obveznika usmeri ka pravim poljoprivrednicima. Кroz sistem sada vidimo sve parcele i nemoguće je isplatiti subvencije onima koji se zaista ne bave poljoprivrednom proizvodnjom koju su prijavili prilikom registracije na eAgrar.

Ona je istakla i da će eAgrar ukinuti korupciju u poljoprivredi, objasnivši da svako ko se prijavio na servis, morao je da poravna svoje stanje sa registrom poljoprivrednih gazdinstava (RPG).

“U trenutku kad je država spremna u jednoj godini da izdvoji i 120 milijardi dinara, mora da ima i jasne granice kontrole i da se zna za šta poljoprivrednici koriste da sredstva. Kontrola će biti pojačana“, istakla je Tanasković.

Da Srbija bude zemlja jake poljoprivrede

- Mislim da je to jako bitno jer džaba 119 milijardi ako ne znamo gde su otišle. Ideja i misija, pre svega predsednika, a onda i Vlade Republike Srbije zapravo jeste da se poljoprivreda vrati tamo gde je bila, a to je učešće u BDP-u koje je tradicionalno, kroz istoriju bilo 10%. Trenutno je 6 % i mi hoćemo to brzo da vratimo i vratićemo - poručila je ministarka Tanasković.

Podsetimo budžetom za 2024. godinu za poljoprivredu su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 119 milijardi dinara, što predstavlja rekordan iznos do sada. Budžetom su predviđena izdvajanja za poljoprivredu u iznosu od 105 milijardi dinara, plus dodatnih 14 milijardi dinara koji će se vratiti poljoprivrednicima kroz refakciju akciza za gorivo u iznosu od 50 dinara po litru. Ova sredstva su opredeljena isključivo za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, dok se investicije u budućnost finansiraju iz drugih fondova.

Svi zahtevi isplaćeni u godini kada su podneti

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je od 2023. godine umesto neposrednog podnošenja zahteva uvelo prijavljivanje za podsticaje po osnovu javnih poziva u cilju skraćivanja postupka obrade zahteva i brže isplate sredstava.

– Na ovaj način stvoreni se uslovi da se svi predmeti koji se prime u toku godine u istoj godini i isplate, što je već urađeno. Svi uredni i kompletni zahtevi po javnim pozivima objavljenim u ovoj godini, su isplaćeni.

Šta je sve doneo eAgrar? Sve na jednom mestu: Objedinjeni su svi podaci svih relevantnih ustanova Republičkog geodetskog zavoda, Uprave za veterinu, Uprave za poljoprivredno zemljište, Uprave za agrarna plaćanja i ostalih sistema.

Poljoprivrednici imaju pristup i mogućnost upravljanja podacima o svom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala kada god to žele, na dnevnom nivou (izmene podatka, brisanje poljoprivrednih gazdinstava)

Bez odlaska na šaltere, online mogu da podnesu zahteve za upis, izmene i brisanje podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava

Drastično je olakšano i ubrzano podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi. Ubrzno je odobravanje i isplata subvencija.

Ubrzana je obrada zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronska obrada zahteva

Smanjena je mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva koja je takođe ubrzana usled uvezivanja svih relevantnih registara

Ukinuta je potreba za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije

Omogućeno je efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole

Poljoprivrednici zadovoljni: E-agrar je funkcionalan

Istraživanje "Nivo digitalne pismenosti i analiza potrebnog oblika podrške sa preporukama za poboljšanje nivoa digitalne podrške poljoprivrednicima" pokazalo je da više od 60% ispitanika smatra ovu platformu visoko funkcionalnom.

Oni koji su kreirali nalog i registrovali svoje gazdinstvo na ovoj platformi, su se izjašnjavali na koji način su to učinili. Rezultati pokazuju da je najviše onih koji su nalog na eAgraru kreirali samo uz dostupna uputstva (58,5 odsto), četvrtina ispitanika je nalog napravila uz pomoć službenika u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi (PSSS) ili opštini, a nešto više od 11 odsto uz pomoć prijatelja. Vrlo mali broj se obratio udruženju čiji je član za pomoć oko registracije, a izvesan broj (32 ispitanika) su platili za ovu uslugu.

Anketa je pokazala da su u najvećoj meri pomoć i podršku u kreiranju naloga zahtevali stariji od 60 godina, potom ispitanici srednjih godina, a najmanje mladi poljoprivrednici, ispod 40 godina starosti.

Maja Sudimac iz Instituta "Tamiš" za RTV je objasnila da se njihovoj službi za pomoć javljaju uglavnom stariji poljoprivrednici.

Dosta poljoprivrednika se već naučilo, pogotovu mladi koji su savladali ceo ovaj proces. Stariji poljoprivrednici koji nisu baš vešti u korišćenju elektronskih sistema nam se obraćaju najčešće za pomoć i tu su uglavnom nedoumice prilikom dodavanja novih parcela, određenih vlasničkih odnosa, raznih detalja koji se tiču brisanja gazdinstava, otvaranja novih gazdinstava i td. Svima stojimo na raspologanju, tu smo svakog dana, imamo dežurstva, Institut "Tamiš" je poznata služba u našem kraju tako da su svi dobrodošli - kaže Sudimac.

foto: YT/RTV Printscreen

Kako brže do rešenja za podsticaje - proveravajte eSanduče

Sudimac je objasnila i šta je potrebno uraditi nakon podnošenja zahteva za subvencije.

- Potrebno da se proveri u elektronskom sandučetu. Kao što smo se navikli na razne druge aplikaceije, da proveravamo Viber i SMS, tako će sigurna sam, poljoprivrednicima i ova novina polako preći u naviku. To je važno zato što u sanduče stižu rešenja od Ministarstva poljoprivrede. Nakon što stigne to rešenje je potrebno prihvatiti i 8 dana od dana prihvatanja to rešenje postaje pravosnažno. Ukoliko poljoprivrednik nema prigovor i odustaje od žalbe, on može to da uradi kroz eAgrar. Dakle može da odustane od žalbe i na taj način ubrza sam proces isplate. Ukoliko, pak, ima žalbu takođe to može da je uloži putem sistema eAgrar. Na početnoj strani nalazi se jedno prozorče preko kojeg se može uložiti prigovor ili žalba. Prihvatanje i preuzimanje rešenja samo ubrzavaju proces isplate - rekla je Sudimac.

I Ministarstvo poljoprivrede obavestilo je poljoprivredne proizvođače koji su podneli zahtev za podsticaje putem portala ePodsticaji da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprave kako bi prihvatili rešenja, koja na taj način postaju pravosnažna i izvršna, što omogućava isplatu sredstava.

Iz Ministarstva poručuju da ako su poljoprivredni proizvođači podneli zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize putem platforme eAgrar (odnosno eRPG) takođe je potrebno da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprave , prihvate i preuzmu Rešenje o usvajanju.

Odustanak od prigovora na pomenuta rešenja podnosi se prateći uputstva u delu Podnošenje žalbi i odustanak od prigovora putem platforme eAgrar (eRPG).

foto: Ministarstvo poljoprivrede

Oni koji se još nisu prijavili…

Za one koji se još uvek nisu registrovali na eAgrar, procedura je izuzetno jednostavna i ona se može pokrenuti u bilo kom trenutku.

Prvi korak u procesu uvođenja e-Agrar sistema je prijava na Portal eID (Portal za elektronsku identifikaciju). Da biste to uradili treba da posetite najbližu poštu ili Poljoprivrednu stručnu službu Srbije (PSSS) ovlašćenu za registraciju korisničkog naloga i izdavanje parametara, ili QR koda, za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID pomoću koje ćete se uspešno prijaviti na portal eID.

Mobilna aplikacija ConsentID može da se preuzme na Google Play prodavnici, ili na App Store.

Sledeći korak je skeniranje QR koda ili ručno unošenje parametara u aplikaciju. Na taj način se završava proces aktivacije mobilne aplikacije ConsentID. Takođe, za celu proceduru prijave na e-Agrar, pored ove aplikacije, neophodno je da imate i aktivnu mejl adresu.

Nakon što ste kreirali eID, naredni korak podrazumevaće prijavu u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava, a potom i prijavu za podsticaje. Nosilac gazdinstva preko portala bi podnosio i zahteve za subvencije, a rešenja bi dobijao elektronski.

Kome se javiti za pomoć?

Važna informacija za sve poljoprivrednike koji se još uvek nisu registrovali, a potrebna im je pomoć je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede omogućilo da svima kojima je potrebna dodatna podrška i pomoć - u svakom trenutku mogu da je potraže u najbližoj Poljoprivrednoj stručnoj službi (PSSS) ili pozivom na broj 0800106107.