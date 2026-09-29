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Ministar odbrane Bratislav Gašić zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, obišao je danas vojni kompleks „Muzej vazduhoplovstva“ u Surčinu u kojem su u toku radovi na adaptaciji i modernizaciji postojećeg objekta, kao i izgradnji višenamenskih hangara i prostora namenjenih za međunarodnu izložbu „EXPO 2027“.

Tom prilikom Ministar Gašić rekao je da će nakon završetka radova mogućnosti radionica za održavanje i konzervaciju muzejskih eksponata biti značajno unapređene nabavkom savremenih mašina i opreme.

Tokom obilaska bilo je reči o podvizima i uspesima našeg ratnog vazduhoplovstva, kao i budućem njegovom razvoju. Osvrnuvši se na nabavku višenamenskih borbenih aviona „Rafal“, ministar Gašić je istakao da Vojska Srbije nastavlja da realizuje preuzete obaveze u skladu sa ugovorenom dinamikom.

- Bićemo spremni da primimo nove aparate onako kako je to po ugovoru i definisano. U Vojsku Srbije je od 2012. do 2026. godine uloženo 1,3 biliona. A ako uzmete period od 2000. godine, samo 56 milijardi je uloženo za tih dvanaest godina, to je ogromna razlika – rekao je ministar odbrane.

Ministar finansija Mali rekao je da su radovi u punom jeku, kao i da oko dve stotine radnika danonoćno radi kako bi Muzej vazduhoplovstva bio u potpunosti obnovljen do maja naredne godine.

1/10 Vidi galeriju Ministri Gašić i Mali obišli radove u Muzeju vazduhoplovstva Foto: Ministarstvo odbrane

- Puno istorije u ovom muzeju, istorija našeg vazduhoplovstva, istorija naših junaka, naše vojske, naših bitaka i ovaj muzej zaslužuje da bude sređen na pravi način - rekao je ministar Mali dodavši da se osim radova na postojećoj zgradi Muzeja grade i tri potpuno nova hangara gde će biti nova postavka, radionica za restauraciju, prostori za posetioce, prodavnice za suvenire, ugostiteljski objekat i brojni drugi sadržaji za sve generacije.

Ministar finansija zahvalio je ministru Gašiću i Vojsci Srbije na posvećenosti projektu istakavši da Muzej, osim što predstavlja ponos Vojske Srbije, čuva istoriju našeg vazduhoplovstva i svedoči o putu koji je Srbija prešla tokom prethodnih decenija. On je najavio da će budući sadržaji biti usmereni i ka predstavljanju novih tehnologija, čime će Muzej pružiti novo i drugačije iskustvo građanima Srbije i stranim posetiocima.

Načelnik Odeljenja za muzejsku delatnost Muzeja vazduhoplovstva viši kustos Mirjana Novaković Munišević istakla je da će se u procesu celokupne adaptacije i modernizacije objekta Muzeju vratiti međunarodni rejting koji je uživao pre početka radova.

- Planirano je da se uradi cela adaptacija objekta, u smislu svih infrastrukturnih radova koji će omogućiti zaštitu izlaganja za sve muzejske predmete koje u svom fondu baštinimo, a baštinimo 20 zbirki. Na prvom mestu uvek ističemo bogatu kolekciju vazduhoplova, koja prezentuje više od sto godina razvoja prvenstveno vojnog, a zatim i civilnog vazduhoplovstva. Stalna izložbena postavka će i dalje biti ogledalo našeg muzeja i pratiće vek nacionalnog vazduhoplovstva na jedan interaktivan način, uz primenu svih multimedijalnih sadržaja - istakla je viši kustos Novaković Munišević.

Izgradnja višenamenskih prostora podrazumeva tri nova objekta, dok će se na postojećoj zgradi Muzeja vršiti kompletna adaptacija staklene fasade, enterijera i eksterijera, kao i ugradnja liftova i prilaza prilagođenih osobama sa invaliditetom.