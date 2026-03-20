Belex15 je porastao za 0,32 odsto, a Belexline za 0,11 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je Iritelu iz Beograda, čije akcije su porasle za 20,46 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.266 dinara. Sledi Goša FOM iz Smederevske Palanke sa rastom vrednosti akcija od 3,36 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 1.660 dinara po akciji.

Gubitničku listu predvodi Fintel energija iz Beograda, čije akcije su pale za 5,69 odsto i na kraju trgovanja vredele po 630 dinara. Na drugom mestu je Impol Seval iz Sevojna, sa padom vrednosti akcija od 2,61 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 7.100 dinara po akciji.

Najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranja iz Beograda, čime je ostvaren promet od 24,96 miliona dinara. Sledi beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa prometom od 1,94 miliona dinara.