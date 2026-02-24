Slušaj vest

Belex15 je porastao za 0,67 odsto, a Belexline je bio u plusu od 0,26 odsto.

Prvo i jedino mesto na dobitničkoj listi zauzela je kompanija Dunav osiguranje iz Beograda čije su akcije porasle za 4,07 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.945 dinara.

Listu gubitnika predvodillo je beogradsko preduzeće Termika-Beograd sa padom akcija od 1,96 odsto i vrednosti na zatvaranju od po 3.300 dinara. Drugo mesto na toj listi zauzeo je Metalac iz Gornjeg Milanovca čije su akcije bile u minusu od 1,83 odsto i imale cenu na zatvaranju od po 2.150 dinara.

Najviše je trgovano akcijama Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda kojima je ostvaren promet od 2.202.050 dinara, a na drugom mestu su akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje s prometom od 1.295.650 dinara.