Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih majstora i preduzetnika u Srbiji, Darko Kojić, podelio je iskustvo koje može da uštedi hiljade evra i mnogo živaca svima koji planiraju da grade kuću. Njegova poruka je jasna - ključ nije u majstorima ni materijalu, već u prvom koraku koji mnogi olako shvate - kupovini placa i papirologiji.

Budžet skoro uvek "puca"

Kojić upozorava da je planiranje budžeta za plac gotovo nemoguća misija. Njegov lični primer to najbolje pokazuje – krenuo je sa idejom da izdvoji oko 25.000 evra, a na kraju je parcela koštala više od 40.000 evra.

Ipak, smatra da cena nije presudna greška, već način na koji se ulazi u proces.

- Plac kupite, prevedete na sebe, izvadite građevinsku dozvolu, sve po zakonu. Na kraju dobijete upotrebnu dozvolu i mirni ste - poručuje Kojić.

Pravilo broj jedan: Vlasništvo mora biti čisto

Prva stvar koju treba proveriti je vlasništvo. Plac mora biti 1/1, odnosno da postoji jedan vlasnik koji ima puno pravo raspolaganja.

Ako postoji više vlasnika, situacija se komplikuje. U tom slučaju, potrebno je da svi budu saglasni sa prodajom, jer u suprotnom kupac može da upadne u ozbiljne pravne probleme.

Jasno vlasništvo je, kako kaže, nulti uslov bez kog ne treba ni razmišljati o kupovini.

Građevinsko zemljište bez dileme

Drugi ključni kriterijum je namena zemljišta. U listu nepokretnosti mora jasno da stoji da je reč o građevinskom zemljištu ili da se parcela nalazi u građevinskoj zoni.

U takvim slučajevima, šanse da dobijete dozvolu za gradnju su gotovo sigurne.

- Postoje sitne provere, ali u 99 odsto slučajeva možete da gradite ako je zemljište građevinsko - objašnjava Kojić.

Poljoprivredno zemljište je duži i skuplji put

Gradnja na poljoprivrednom zemljištu nije nemoguća, ali podrazumeva dodatne procedure, prenamenu, više vremena i novca.

Zbog toga Kojić savetuje da se takve opcije izbegavaju, posebno ako želite brz i jednostavan proces.

Bez "prečica" i divlje gradnje

Posebno upozorava na čestu praksu kupovine poljoprivrednog zemljišta uz ideju da se kasnije objekat legalizuje.

Takav pristup, kako kaže, gotovo uvek vodi u dodatne probleme.

- Želim sve da radim legalno, ne mogu da se bavim naknadnim komplikacijama - ističe Kojić.

Njegova poruka svima koji planiraju gradnju je jednostavna - pravna sigurnost i čist početak vrede više od svake uštede na početku.