Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih majstora i preduzetnika u Srbiji, Darko Kojić, podelio je iskustvo koje može da uštedi hiljade evra i mnogo živaca svima koji planiraju da grade kuću. Njegova poruka je jasna - ključ nije u majstorima ni materijalu, već u prvom koraku koji mnogi olako shvate - kupovini placa i papirologiji.

Budžet skoro uvek "puca"

Kojić upozorava da je planiranje budžeta za plac gotovo nemoguća misija. Njegov lični primer to najbolje pokazuje – krenuo je sa idejom da izdvoji oko 25.000 evra, a na kraju je parcela koštala više od 40.000 evra.

Ipak, smatra da cena nije presudna greška, već način na koji se ulazi u proces.

- Plac kupite, prevedete na sebe, izvadite građevinsku dozvolu, sve po zakonu. Na kraju dobijete upotrebnu dozvolu i mirni ste - poručuje Kojić.

Pravilo broj jedan: Vlasništvo mora biti čisto

Prva stvar koju treba proveriti je vlasništvo. Plac mora biti 1/1, odnosno da postoji jedan vlasnik koji ima puno pravo raspolaganja.

Ako postoji više vlasnika, situacija se komplikuje. U tom slučaju, potrebno je da svi budu saglasni sa prodajom, jer u suprotnom kupac može da upadne u ozbiljne pravne probleme.

 Jasno vlasništvo je, kako kaže, nulti uslov bez kog ne treba ni razmišljati o kupovini.

Građevinsko zemljište bez dileme

Drugi ključni kriterijum je namena zemljišta. U listu nepokretnosti mora jasno da stoji da je reč o građevinskom zemljištu ili da se parcela nalazi u građevinskoj zoni.

U takvim slučajevima, šanse da dobijete dozvolu za gradnju su gotovo sigurne.

- Postoje sitne provere, ali u 99 odsto slučajeva možete da gradite ako je zemljište građevinsko - objašnjava Kojić.

Poljoprivredno zemljište je duži i skuplji put

Gradnja na poljoprivrednom zemljištu nije nemoguća, ali podrazumeva dodatne procedure, prenamenu, više vremena i novca.

Zbog toga Kojić savetuje da se takve opcije izbegavaju, posebno ako želite brz i jednostavan proces.

Bez "prečica" i divlje gradnje

Posebno upozorava na čestu praksu kupovine poljoprivrednog zemljišta uz ideju da se kasnije objekat legalizuje.

Takav pristup, kako kaže, gotovo uvek vodi u dodatne probleme.

- Želim sve da radim legalno, ne mogu da se bavim naknadnim komplikacijama - ističe Kojić.

Njegova poruka svima koji planiraju gradnju je jednostavna - pravna sigurnost i čist početak vrede više od svake uštede na početku.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteNekretnineKupili brodski kontejner i napravili kućicu iz snova: Koštala ih kao malo bolji auto, a izgleda kao iz bajke
kuća od kontejnera.jpg
NekretnineUZ KUPLJENU KUĆU POKLANJA I DŽIP?! Beograđanin usijao mreže! Zbog selidbe prodaje kuću na pola sata od centra, kaže, tako sređenu, ni dinar ulaganja! (FOTO)
Kuca na prodaju.jpg
Nekretnine"NA KONKURS NE DAMO, NA RATE NE MOŽE, SAMO KEŠ" Digla se dževa zbog kuće od 10.000€, a prodavac kaže: Ako ćete da podbijate cenu na 7.000, nemojte ni da pišete!
Screenshot 2026-02-23 144403.png
NekretnineZlatarske livade kao suvo zlato: Vlasnik ih daje za bolji auto i dodatni keš
Jeftine nekretnine Srbije (1).jpg