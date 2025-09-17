Slušaj vest

Međutim, sve je više primera koji pokazuju da se i sa 1.000 evra početnog kapitala može napraviti ozbiljan korak ka preduzetništvu i pokrenuti profitabilan posao.

Evo nekoliko ideja za biznis koje ne zahtevaju velika početna ulaganja:

Internet prodaja i ručno pravljeni proizvodi

Prodaja putem društvenih mreža i platformi, gde su početna ulaganja uglavnom vezana za kupovinu robe na malo i promociju, sve je popularnija. Takođe, mnoge žene su sa minimalnim ulaganjem pokrenule biznis sa ručno pravljenim nakitom, prirodnom kozmetikom, unikatnim ukrasima ili poslasticama. Za ulazak na tržište potrebne su sirovine, osnovni alat i dobra reklama, koja se najlakše stiče preko društvenih mreža.

Frilens usluge

Ulaganje u znanje je ključno za frilens poslove, koji su sve češći odabir mladih. Ovi poslovi, poput pisanja, grafičkog dizajna, vođenja društvenih mreža ili prevođenja, zahtevaju minimalnu opremu – praktično samo računar i internet.

Usluge za ljubimce

Sve više ljudi nema vremena da se tokom dana posveti svojim ljubimcima, te su usluge poput čuvanja, šetanja ili šišanja pasa veoma tražene. Uz mali početni kapital za osnovni alat i marketing, može se pokrenuti uspešan posao.

Fotografisanje i kreiranje sadržaja uz dobar fotoaparat ili čak pametni telefon, moguće je ponuditi usluge fotografisanja proizvoda za male biznise, kreiranja sadržaja za društvene mreže ili porodičnih fotografija. Potražnja za kvalitetnim vizuelnim sadržajem konstantno raste.

Servisi i usluge održavanja

Čišćenje stanova, pranje prozora, tepih-servis ili "mobilna" autoperionica mogu se pokrenuti sa osnovnim alatom i sredstvima za čišćenje. Ovi poslovi ne zahtevaju komplikovanu papirologiju, a s vremenom se mogu proširiti zapošljavanjem dodatne radne snage.

Organizacija malih događaja

Dekoracija rođendana, izrada balonskih aranžmana i ketering u malim pakovanjima takođe se mogu pokrenuti sa minimalnim ulaganjima. Ovakve usluge su popularne, a posao se lako širi preporukom zadovoljnih klijenata.