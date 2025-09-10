Slušaj vest

Sve veće tržište biljnih suplemenata

Sve veće interesovanje za prirodne načine očuvanja zdravlja pokreće globalno tržište biljnih proizvoda. Prema istraživanju kompanije Grand View Research, globalno tržište biljnih suplemenata, uključujući biljne kapi i ekstrakte, vredelo je oko 151 milijardu dolara 2021. godine i očekuje se da će rasti prosečnom stopom od 9,1% do 2030. godine.

Još optimističnija predviđanja dolaze iz izvora Menafn / EIN Presswire, koji procenjuju da će tržište do 2033. porasti sa 25,6 milijardi USD (2024) na 38,1 milijardi USD, uz CAGR od 4,5 % MENAFN. Ovaj rast u značajnoj meri pogone potrošači okrenuti zdravlju: traže čajeve sa funkcionalnim benefitima poput antioksidansa, detoksa, imunološke podrške, ali i inovativne formate poput čajeva spremnih za piće (RTD), organskih i premium mešavina.

caj shutterstock_2525760179.jpg
Foto: Shutterstock

Trendovi u Srbiji 

U Srbiji, trend je sličan, ali uz naglašen lokalni karakter. Podaci Privredne komore Srbije pokazuju da se sve više malih proizvođača okreće plasmanu domaćih čajeva i biljnih kapi na tržište, često naglašavajući poreklo biljaka i tradicionalne metode prerade (izvor). Potrošači u Srbiji sve češće biraju proizvode za koje znaju da dolaze od lokalnih sakupljača ili organskih proizvođača, a ovaj pristup donosi dodatnu vrednost i osećaj sigurnosti.

Osim čajeva, biljne kapi postaju sve prisutnije u apotekama i prodavnicama zdrave hrane. One su praktičnije za upotrebu, posebno za mlađu generaciju koja često bira instant rešenja, dok starija populacija ostaje verna tradicionalnom kuvanju čajeva. Kombinacija ova dva proizvoda – čaja i kapi – omogućava proizvođačima da pokriju različite segmente tržišta.

profimedia-0886639401.jpg
Foto: Madeleine Steinbach / Alamy / Profimedia

Digitalizacija prodaje biljnih proizvoda

Još jedan trend koji se jasno uočava jeste digitalizacija prodaje. Prema izveštaju NielsenIQ, e-trgovina u segmentu prirodnih proizvoda beleži dvocifren rast u poslednje tri godine, jer kupci sve češće žele da proizvode poruče direktno od proizvođača. Ovaj trend nije zaobišao ni Srbiju: broj domaćih proizvođača sa sopstvenim online prodavnicama značajno raste, što potvrđuje i podatak da je online prodaja u Srbiji porasla 35% u 2023. godini.

Ono što je posebno zanimljivo jeste sinergija između lokalnog identiteta i globalnih trendova. Potrošači su spremni da plate više za proizvode koji su jasno obeleženi kao domaći, ručno brani ili organski. To otvara prostor malim proizvođačima da se pozicioniraju ne samo na domaćem tržištu, već i u izvozu – posebno ka tržištima EU, gde raste potražnja za autentičnim, „story-driven“ proizvodima.

BiznisKurir/Bonitet.com

Ne propustiteInfoBizLEPA APOTEKARKA IVANA NAPUSTILA DOBAR POSAO U STRANOJ FIRMI: Na dedovini u Crnji pokrenula SVOJ BIZNIS! Evo čime se bavi (FOTO)
livada-beta-xinhuaxu-jinquan-maj-2018.jpg
InfoBizNIŠLIJA BOBAN SE 30 GODINA BAVI ISTIM POSLOM: Otkriva sve tajne svog nesvakidašnjeg biznisa
kaktus.jpg
Moj biznisPUT DO USPEHA POSUT TRNJEM, ALI STVARNO! Kilogram ploda ove organske biljke u EU plaćaju više od jednog evra, a prva zarada stiže brže nego što mislite
sipurak.jpg
Moj biznisKO BI REKAO DA SE OD OVE BILJKE MOŽE ZGRNUTI BRDO PARA! Raste na pesku, ne treba joj zaštita, a po hekataru donosi 4.300 evra
suma-.jpg