Dino Subotički iz Bačkog Petrovog Sela smatra da ima odgovor na ovo pitanje. On se odlučio za uzgoj organskog šipurka , biljke koja je veoma cenjena u EU, ali ne i kod nas. Reč je, u stvari, o grmolikoj i neuglednoj divljoj ruži prepunoj trnja. To ga ne brine, jer je udružio snage sa najvećim vojvođanskim proizvođačem organskog šipurka. To je Karolj Fekete iz Novog Kneževca, koji ovu biljku uzgaja na 50 hektara, uz obezbeđen siguran plasman.

- U dogovoru sa gospodinom Karoljem, odlučio sam da pre tri godine na dedovini, koju smo do tada izdavali u zakup, zasnujem zasad šipka na 16,5 hektara. Sadnju smo obavili krajem novembra i početkom decembra. Početna ulaganja su velika - oko 3.000 do 4.000 evra po hektaru, ali treba biti spreman i na to da prvi rod dolazi tek nakon tri godine od sadnje - objašnjava Subotički, koji je u svet poljoprivrede ušao iz IT sveta.