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"Investitori biraju stabilnost, a ne strane" Čadež u Briselu na godišnjem skupu Schwarz Grupe
- Marko Čadež je u Briselu učestvovao na godišnjem skupu Schwarz Grupe, vlasnika Lidla, gde se govorilo o evropskim partnerstvima.
- Istakao je da je Lidl u Srbiju uložio više od pola milijarde evra, otvorio 87 prodavnica i dva logistička centra, uz više od 3.500 zaposlenih.
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Predsednik PKS Marko Čadež boravio je u Briselu na godišnjem skupu Schwarz Grupe, vlasnika Lidla, gde se raspravljalo o evropskim partnerstvima.
- Ističemo da je Lidl u Srbiju uložio preko pola milijarde evra od godine, otvorio 87 prodavnica i dva logistička centra, zaposlio više od 3.500 ljudi, a preko 600 proizvoda domaćih proizvođača plasira širom Evrope. Naglašavamo da je to rezultat stabilne ekonomije i dosledne politike, te da investitori biraju stabilnost, a ne strane - rekao je Čadež.
- Moj zadatak je da Srbija ostane predvidiva i privlačna za investicije, kako bi radnici i proizvođači imali sigurnost i rast - poručio je on.
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