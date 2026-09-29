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Predsednik PKS Marko Čadež boravio je u Briselu na godišnjem skupu Schwarz Grupe, vlasnika Lidla, gde se raspravljalo o evropskim partnerstvima.

- Ističemo da je Lidl u Srbiju uložio preko pola milijarde evra od godine, otvorio 87 prodavnica i dva logistička centra, zaposlio više od 3.500 ljudi, a preko 600 proizvoda domaćih proizvođača plasira širom Evrope. Naglašavamo da je to rezultat stabilne ekonomije i dosledne politike, te da investitori biraju stabilnost, a ne strane - rekao je Čadež.

-  Moj zadatak je da Srbija ostane predvidiva i privlačna za investicije, kako bi radnici i proizvođači imali sigurnost i rast -  poručio je on.

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