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U vremenu globalnih tenzija, podela i neizvesnosti, kao i u trenutku kada su lanci snabdevanja sve više izloženi pritiscima, inicijative poput „Pojasa i puta“ nikada nisu bile potrebnije, poručio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije na Forumu o trgovinskoj i investicionoj saradnji u okviru Inicijative „Pojas i put“ u Pekingu.

Obraćajući se učesnicima Foruma, Čadež je ocenio da ovogodišnji Kineski međunarodni sajam lanaca snabdevanja (CISCE) i Forum „Pojas i put“ dolaze u važnom trenutku za odnose Srbije i Kine, neposredno nakon nedavne posete predsednika Srbije Kini, koja je otvorila novo poglavlje u ekonomskim odnosima dve zemlje.

Kako je naveo, saradnja Srbije i Kine usmerena je na oblasti novih tehnologija, e-mobilnosti, robotike, zelene energije, napredne proizvodnje i pametne infrastrukture, oslanjajući se na razvojne prioritete 15. petogodišnjeg plana Kine i Strategije razvoja Srbije 2030–2035, koji se poklapaju u ključnim strateškim ciljevima.

„Inovacije, veštačka inteligencija i druge napredne tehnologije biće glavni vodič i saveznik u izgradnji digitalnog, zelenog i održivog Pojasa i puta, kao i novih poslovnih modela zasnovanih na otvorenoj saradnji i poverenju“, rekao je Čadež.

Govoreći o značaju Inicijative „Pojas i put“, predsednik PKS istakao je da ona ulazi u novu fazu razvoja u kojoj partnerstva više neće biti samo geografska, već i tehnološka i inovativna.

„Srbija želi da bude ne samo logistički i proizvodni centar, već i tehnološko čvorište duž Pojasa i puta, pametna raskrsnica između Azije i Evrope, mesto gde se susreću inovacije, proizvodnja i logistika“, naglasio je Čadež.

On je podsetio da su rezultati Inicijative „Pojas i put“ za Srbiju i druge zemlje učesnice već vidljivi kroz izgradnju puteva i železnica, poput brze pruge Beograd–Budimpešta, realizaciju energetskih i industrijskih projekata, izgradnju fabrika, sporazume o slobodnoj trgovini, nove poslovne prilike i otvaranje radnih mesta.

Drugog dana 4. Kineskog međunarodnog sajma lanaca snabdevanja (CISCE), delegacija Srbije predvođena ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, sastala se uoči Foruma u Pekingu sa predstavnicima kineske kompanije OIG grupacije (Youhe Group), jednom od najvećih kompanija u Kini specijalizovanoj za uvoz smrznutih prehrambenih proizvoda.

Kako je istakla ministarka, kineska kompanija je zainteresovana za uvoz smrznutog voća, naročito bobičastog, kao i za uvoz mesa, posebno živine, što predstavlja konkretne dalje korake u realizaciji protokola za izvoz živinskog mesa iz naše zemlje, koji je potpisan tokom posete predsednika Srbije Kini u maju ove godine.