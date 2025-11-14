Slušaj vest

Na pamet joj je pala ideja o uzgoju mikrobilja i jestivog cveća. Za Biznis Kurir otkriva kako sve funkcioniše.

- Jestivo cveće predstavlja dodadak ishrani koji je nutritivno bogat. To je potpuno prirodan proizvod, prava vitaminska bomba, koja može da zameni veštačke suplemente. Koristi se uz sve obroke. To su mladice svih vrsta koje inače jedemo (na primer grašak, pasulj...) Prva faza su klice, a zatim dobijamo mikrobilje - započinje priču naša sagovornica.

Tajna zelene lepote na tanjiru

Na pitanje kako se uzgaja jestivo cveće i mikrobilje i da li postoji neki poseban način, Sara otkriva da postoji razlika.

Foto: Printscreen/Instagram/plantica_mikrobilje

- Važno je napomenuti da se jestivo ceveće uzgaja kao i ostalo cveće, napolju, dok mikrobilje voli toplotu, tako da se uzgaja u zatvorenom prostoru.

Jestivo cveće se ne tretira hemikalijama - ističe Sara.

Želja jača od svega

Proizvođač mikrobilja naglašava da je njena ljubav prema ovom poslu ključna za uspeh i vrhunske rezultate koje postiže.

- Ovaj biznis jeste isplativ, ali nije za one koji žele brzu zaradu. Prvi rezultati se vide nakon 10 godina totalne posvećenosti uzgoju. Radi se svih 365 dana u godini, više nego u klasičnoj poljoprivredi - iskrena je Sara.

Foto: Printscreen/Instagram/plantica_mikrobilje

Kupci dolaze sa svih strana

Naše proizvode najviše kupuju porodice i ljudi koji vole zdravu ishranu. Sarađujemo i sa supermarketima u želji da dođemo do što većeg broja srpskih kuhinja i trpeza.