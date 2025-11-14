Slušaj vest

Na pamet joj je pala ideja o uzgoju mikrobilja i jestivog cveća. Za Biznis Kurir otkriva kako sve funkcioniše.

- Jestivo cveće predstavlja dodadak ishrani koji je nutritivno bogat. To je potpuno prirodan proizvod, prava vitaminska bomba, koja može da zameni veštačke suplemente. Koristi se uz sve obroke. To su mladice svih vrsta koje inače jedemo (na primer grašak, pasulj...) Prva faza su klice, a zatim dobijamo mikrobilje - započinje priču naša sagovornica.

Tajna zelene lepote na tanjiru

Na pitanje kako se uzgaja jestivo cveće i mikrobilje i da li postoji neki poseban način, Sara otkriva da postoji razlika.

mikrobilje
Foto: Printscreen/Instagram/plantica_mikrobilje

- Važno je napomenuti da se jestivo ceveće uzgaja kao i ostalo cveće, napolju, dok mikrobilje voli toplotu, tako da se uzgaja u zatvorenom prostoru.

Jestivo cveće se ne tretira hemikalijama - ističe Sara.

Želja jača od svega

Proizvođač mikrobilja naglašava da je njena ljubav prema ovom poslu ključna za uspeh i vrhunske rezultate koje postiže. 

- Ovaj biznis jeste isplativ, ali nije za one koji žele brzu zaradu. Prvi rezultati se vide nakon 10 godina totalne posvećenosti uzgoju. Radi se svih 365 dana u godini, više nego u klasičnoj poljoprivredi - iskrena je Sara.

mikrobilje
Foto: Printscreen/Instagram/plantica_mikrobilje

Kupci dolaze sa svih strana 

Naše proizvode najviše kupuju porodice i ljudi koji vole zdravu ishranu. Sarađujemo i sa supermarketima u želji da dođemo do što većeg broja srpskih kuhinja i trpeza. 

Takođe, imamo saradnju i sa restoranima koji su shvatili da mikrobilje nije samo dekoracija, već prava nutritivna riznica - zaključuje Sara u razgovoru za Biznis Kurir.

Ne propustiteMoj biznisOVO JE POSAO NA KOM SU MNOGI ''PUKLI'': Iz godine u godinu donosi sve manje novca, ali postoji razlog zašto ne odustaju
lekovito-bilje-ratarstvo-poljoprivreda-izvoz-srbija.jpg
Moj biznisBANAĆANIN NAPRAVIO FARMU U TETKINOJ SOBI: Ko ovo gaji razbija se od para, on ima samo 22 godine i solidno zarađuje
Norbert Buš.jpg
Moj biznisSRBI ZA OVE BILJKE NISU NI ČULI, A KIKINĐANIN SE RAZBIJA OD PARA: Sve naučio u Holandiji, ali biznis razvio u zavičaju, sve što proizvede odmah i proda
Snimak ekrana (671).jpg
Moj biznisVESNA I SAŠA IMAJU FARMU NA SAMO 300 KVADRATA: Uzgajaju biljke koje bi mnogi bacili u kantu, ali i otkrivaju kako se u stvari koriste
stockphotogerminatedseedsofalfalfawheatonionssunflower406341781.jpg