Zdravlje kroz usta ulazi, kaže stara srpska poslovica, a za Sašu i Vesnu Mjazga iz Subotice to je mnogo više od reči - to je način života.

Mikrobilje i klice nisu samo estetski dodatak obroku - one su čuvari zdravlja. Naučne studije pokazuju da ove male biljke sadrže i do 40% više vitamina nego njihove zrele varijante. Saša i Vesna su to prepoznali i odlučili da svoju budućnost grade upravo na ovoj vrsti poljoprivrede.