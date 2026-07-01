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Jedna od najvažnijih novina jeste da u većini turističkih i primorskih naselja maksimalno ograničenje brzine više ne iznosi 50 kilometara na čas, već je spušteno na svega 30 kilometara na čas.

Kada vozite kroz gradiće uz obalu, morate maksimalno otvoriti oči i pažljivo pratiti saobraćajne znakove, jer vas trenutak nepažnje može koštati čak 150 evra, koliko iznosi novčana kazna za prekoračenje brzine od samo 20 kilometara na čas.

Ako na papučici gasa preterate za 30 do 50 kilometara na čas iznad ograničenja, to će vas koštati 350 evra, ali i automatsku zabranu vožnje u trajanju od 20 dana.

Kako ne biste ostali blokirani u mestu boravka ili doživeli ozbiljan problem sa povratkom kući jer nema ko da sedne za volan, budite izuzetno oprezni sa brzinom, prenosi Auto Moto Revija.

Obavezna oprema

Druga velika novina odnosi se na obaveznu opremu u automobilu. Od sada sa sobom morate imati komplet prve pomoći koji je u važećem roku trajanja označenom na samom pakovanju, a koji obavezno mora ispunjavati striktni evropski standard DIN 13164:2022 ili ekvivalentni ISO standard, uz nezaobilaznu vidljivu oznaku CE.

Ukoliko vas policija zaustavi sa neadekvatnom ili isteklom auto-apotekom, platićete kaznu od 30 evra. Pored prve pomoći, tokom vrelih letnjih dana drastično raste rizik od izbijanja požara na vozilu usled pregrevanja instalacija ili curenja goriva, zbog čega je u Grčkoj protivpožarni aparat strogo obavezan deo opreme.

U putničkom automobilu morate imati PP aparat klase S2, što podrazumeva zapreminu od dva kilograma praha za gašenje. Ova boca je dimenzija standardne flaše od litar i po, tako da lako može da stane u prtljažnik ili ispod suvozačevog sedišta.

Ono što mnogi zaboravljaju jeste da PP aparat, kao i svaka boca pod pritiskom, mora imati važeći atest koji se izdaje na dve godine, a kazna za neposedovanje ili neispravnost ovog aparata iznosi 80 evra.

Parkiranje i mobilni tokom vožnje

Pored novih pravila, stari srpski specijalitet da se vozilo parkira tamo gde je vozaču najzgodnije kod grčke policije apsolutno ne prolazi. Ovakvi prekršaji dolaze pod udar najstrožih sankcija, pa osim novčane kazne od 80 evra možete vrlo lako ostati i bez registarskih tablica, što su na svojoj koži već najbolje osetili pojedini naši vozači na Halkidikiju.

Ako se to dogodi, novac je najmanji problem, naročito ako je u pitanju vikend pa nemate gde da uplatite globu. Po tablice morate lično u najbližu policijsku stanicu, a nazad ćete ih dobiti tek kada pokažete dokaz o plaćenoj kazni.

Prema zvaničnim propisima, policija ima zakonsko pravo da zadrži tablice do 20 dana, mada ih u praksi obično vrate odmah ukoliko dokažete da vam je vozilo neophodno za povratak u Srbiju.

Grčki saobraćajci su takođe izuzetno osetljivi na korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje bez handsfree uređaja, za šta je kazna 100 evra, kao i na nekorišćenje sigurnosnog pojasa gde kazna iznosi čak 350 evra.

Deca do pet godina moraju se prevoziti u specijalnim sedištima, dok svi niži od 135 centimetara moraju koristiti buster sedište. Sve ove kazne se moraju platiti jer postoji povezan elektronski sistem evidencije, pa svi koji imaju neizmirene obaveze mogu biti zadržani na graničnom prelazu sve dok ne plate dug.

Obavezno plaćanje

Na putu ka letovalištima prolazite kroz Severnu Makedoniju ili Bugarsku takođe važe rigorozna pravila.

Kazne u Makedoniji se uz policijski nalog plaćaju u pošti ili banci, ali i platnim karticama na licu mesta jer saobraćajci poseduju POS terminale. Ukoliko platite u roku od osam dana, iznos se polovi, ali policija ima pravo da vam zadrži dokumenta kao garanciju.

Takođe, sada su u funkciji i nove kamere na auto-putu koje mere brzinu, pa vam nalog za prekršaj može biti uručen direktno na izlaznoj granici iz zemlje.

U Bugarskoj se kazne takođe plaćaju preko banke ili pošte, a nikako nemojte zaboraviti da kupite elektronsku vinjetu za korišćenje puteva, jer kazna za njeno neposedovanje iznosi od 150 pa sve do astronomskih 1.500 evra.

Bugarska policija ima napredan sistem koji trenutno evidentira neplaćene kazne, pa ukoliko niste izmirili dug, bićete zaustavljeni i blokirani na samoj granici. Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i primer jedne porodice koja je odmah po dolasku na Tasos platila kaznu od 350 evra i ostala bez vozačke dozvole na 20 dana zbog skretanja preko pune linije.

Ubeđivanja, molbe, a naročito povišen ton prema grčkim saobraćajcima ne pomažu, već vas mogu odvesti u još ozbiljnije zakonske probleme.