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Ovaj tekst bi trebalo da vam približi temu tako da u slučaju da jeste, ili da budete u situaciji da pokušavate da nađete neku parcelu, možete uspešno i brzo završiti potragu. S obzirom na to da je proces digitalizacije u Srbiji do marta 2026. godine doneo brojne olakšice, pronalaženje tačnih podataka o zemljištu i vlasništvu nikada nije bilo transparentnije i pristupačnije za građane.

Bez obzira na to da li planirate kupovinu, prodaju ili prosto želite da proverite status sopstvene imovine, razumevanje načina na koji funkcionišu savremeni informacioni sistemi od ključne je važnosti.

Osnovni pojmovi pretrage i šta je katastarska parcela

Pre svega, potrebno je približiti značenje termina katastarska parcela. Ovaj termin označava katastarsku teritorijalnu osnovnu jedinicu koja predstavlja deo zemljišta koji je ograničen i označen jedinstvenim brojem u okviru jedne katastarske opštine. U granicama parcele koja je označena ovim brojem postoji definisano pravo svojine upisnika.

Jedinstveni broj katastarske parcele se sastoji od broja parcele i naziva katastarske opštine na čijem području se nalazi parcela. Nije moguća promena broja koji je dodeljen parceli. Čak i u slučaju da dolazi do podele parcele, njeni delovi neće dobiti nove brojeve, već podbrojeve osnovne parcele.

Na primer, u praksi to znači da kada bi se parcela zavedena pod brojem 1234 podelila na dva dela, ti delovi bi dobili podbrojeve u vidu 1234/1 i 1234/2. Na zavedenim planovima je moguće videti položaj i oblik svake parcele koja se nalazi u katastru, dok se ostali podaci koji su vezani za pravni status i vlasništvo ne nalaze na samim planovima, već su upisani u katastarski operat.

Ovaj katastarski operat je veoma važan jer se nekada sastojao iz dve osnovne evidencije: spiska parcela i posedovnih listova, koji predstavljaju podatke o posednicima ili korisnicima zemljišta. Dalje se, na osnovu evidencija katastarskog operata, vršila izrada sumarnih tabela, bilo da je u pitanju azbučni pregled posednika ili raspored po kulturama ili klasama.

Foto: Matyas Rehak/Shutterstock

Obe evidencije danas u potpunosti funkcionišu u obliku visoko zaštićenih baza podataka. Navedeni podaci o katastarskim parcelama su javno dostupni u katastru nepokretnosti, odnosno javnoj digitalnoj knjizi u koju su zapisani osnovni podaci o nepokretnostima na teritoriji jedne opštine.

Pored pomenutih elemenata, ovaj katastar ima još jedan važan segment - elaborate koji sadrže sve vrste istorijskih i tehničkih podataka. Za razliku od ostalih elemenata, elaborati nisu podložni promenama podataka u slučaju promene stanja na terenu; ovde se podaci mogu isključivo dodavati, čime se čuva hronologija promena nad nepokretnošću.

Postupak pronalaženja katastarske parcele putem eKatastra

Za razliku od perioda kada je jedini način da se dobiju željene informacije iz katastra nepokretnosti bilo odvajanje vremena za fizičku posetu službi unutar opštine i čekanje u redovima, parcelu koju tražite danas možete pronaći iz udobnosti svog doma, preko zvaničnog sajta Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Na sajtu ove institucije, u meniju Registri RGZ-a, omogućen je izbor kategorije Podaci katastra nepokretnosti. U okviru ove kategorije imate mogućnost izbora više različitih elektronskih servisa u zavisnosti od tipa informacije koju tražite. Sistem je do 2026. godine dodatno optimizovan, a na sajtu su dostupna i interaktivna video uputstva za upotrebu eKatastra ukoliko vam je potrebna pomoć pri navigaciji.

Jedan od servisa koji možete izabrati na ovoj stranici je servis Javni pristup. On vam omogućava uvid u informacije o upisanoj parceli u vidu tabelarnog prikaza koji sadrži broj parcele, broj dela parcele, tačnu adresu na kojoj se nalazi parcela, njenu površinu, kao i način i vrstu zemljišta. Ispod ove tabele su navedene detaljne informacije o objektima, ukoliko oni postoje na parceli za koju ste tražili informacije.

U ovim podacima su dostupne informacije o adresi objekta, njegovoj korisnoj i građevinskoj površini, tipu, pravnom statusu i nameni. Takođe, u desnom uglu se nudi ikonica koja označava podatke o nepokretnosti. Izborom ove opcije dobijate sve bitne pravne i tehničke informacije za traženu parcelu. Pored prethodno navedenih podataka, ovde su dostupni i podaci o vlasniku, obliku i vrsti prava svojine, obimu prava i udelu, kao i od izuzetne važnosti - informacija da li na izabranoj parceli postoji teret, hipoteka ili zabeležba spora.

Foto: Marko Karović

Ovi podaci predstavljaju Rezultat pretraživanja parcele. Da bismo došli do ove opcije u okviru stranice Javni pristup, potrebno je da u pretrazi iz padajućeg menija izaberemo naziv opštine, a zatim i naziv katastarske opštine u kojoj se nalazi parcela. U narednom koraku se unosi broj željene parcele da biste dobili sve prethodno opisane parametre.

Korišćenje platforme GeoSrbija kada ne znate broj parcele

Opisani način pretrage katastarskih parcela je vrlo jednostavan kada imate precizne ulazne podatke o lokaciji i broju parcele. Međutim, šta se dešava kada vam nedostaje podatak o broju parcele, a znate samo gde se ona vizuelno nalazi?

U tom slučaju, samoj pretrazi na sajtu Republičkog geodetskog zavoda mora prethoditi prostorna pretraga u cilju pronalaženja broja parcele. Iako možda zvuči komplikovano, današnja tehnologija to maksimalno pojednostavljuje. Pristup ovoj informaciji je omogućen preko sajta GeoSrbija gde se nalazi Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka (NIGP), koja nam pruža neophodnu interaktivnu mapu.

Potrebno je izabrati Digitalnu platformu kako bi na ekranu bilo vidljivo geografsko područje Republike Srbije, u obliku satelitskog ili topografskog prikaza. Pomoću miša ili ekrana osetljivog na dodir, potrebno je locirati oblast i približiti (zumirati) mesto gde se nalazi tražena parcela. Nakon toga, sa leve strane ili u padajućem meniju bira se opcija Katastar.

Pristup ovim informacijama je danas neverovatno brz. U samo par klikova dostupni su podaci za koje je ranije bilo potrebno odvojiti sate ili dane čekanja na šalterima. Međutim, to nisu jedine prednosti naprednih sistema u 2026. godini. Ukoliko kreirate nalog i odaberete parcele na računaru, možete sinhronizovati mapu, a ovi podaci postaju dostupni i vidljivi samo vama na vašem mobilnom telefonu putem zvaničnih aplikacija. Ova opcija vam pruža mogućnost da uz pomoć GPS-a direktno na terenu ispratite gde se tačno nalaze međe i kako u realnosti izgleda tražena parcela.

Korišćenje podataka dobijenih pretragom i njihova pravna valjanost

Pretražujući katastarske podatke po gore pomenutom postupku, može se desiti da utvrdite da postoje određene nepravilnosti između stanja na terenu i onog u registru. Mogu postojati razlike u površini, upisano ime vlasnika može biti drugačije (zbog nezavršenih ostavinskih postupaka ili neupisanih kupoprodajnih ugovora) ili može postojati nepravilnost u vezi sa samim oblikom i brojem katastarske parcele.

Važno je istaći da podaci dobijeni pretragom na javnom portalu imaju svoja ograničenja. Naime, informacije koje slobodno pregledate putem servisa za pretragu nemaju status službenih dokumenata i ne mogu se kao takvi priložiti sudu, banci ili prilikom sklapanja ugovora kod notara. Oni služe isključivo za vaše informisanje.

Foto: Marko Karović

Ukoliko uočite problem ili vam je potreban zvaničan dokaz o vlasništvu, komunikacija sa institucijama je danas uveliko digitalizovana. Službeni dokument poznat kao List nepokretnosti, koji ima punu pravnu snagu, sada se pretežno izdaje u formi elektronskog dokumenta. Njega možete pribaviti preko portala eUprava, posredstvom javnih beležnika (notara) ili licenciranih geodetskih organizacija, a sam dokument je overen kvalifikovanim elektronskim pečatom.

U slučaju da je potrebno ispraviti grešku, podneti zahtev za preparcelaciju ili upisati novog vlasnika, fizički odlasci u Službu za katastar nepokretnosti su svedeni na minimum, jer se većina ovih pravnih radnji u 2026. godini podnosi isključivo elektronskim putem, preko sistema e-Šalter, od strane profesionalnih korisnika (advokata, notara i geodeta).