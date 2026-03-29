Aranđelovac, grad u srcu Šumadije, trenutno prolazi kroz istorijsku transformaciju koja ga pozicionira kao jednu od najatraktivnijih destinacija za investicije u Srbiji. Kroz snažan ekonomski rast, kapitalne infrastrukturne projekte, modernizaciju javnih prostora i dolazak luksuznih hotelskih brendova, ova opština doživljava promenu iz korena.

Snažan ekonomski rast i pad nezaposlenosti

Kontinuirani napredak u razvoju lokalne privrede jasno se oslikava u statističkim podacima. Prema rečima Đorđa Prokića, direktora Turističke organizacije Aranđelovac, nezaposlenost u opštini je u poslednjih 12 do 13 godina smanjena za više od 55 odsto.

Paralelno sa padom nezaposlenosti, broj radnih mesta beleži ogroman rast, dok je 2010. godine u Aranđelovcu radilo oko 9.900 ljudi, do kraja 2025. godine taj broj je premašio 14.500 zaposlenih. Značajno su porasle i zarade građana, prosečna plata, koja je 2012. godine iznosila 305 evra, u decembru 2025. godine dostigla je 823 evra.

Ovi pozitivni trendovi predstavljaju stabilnu osnovu za dalji razvoj, a lokalna samouprava i privrednici vide naredni period kao priliku za još snažniji ekonomski rast.

Infrastrukturno povezivanje sa Beogradom

Kao najveću razvojnu šansu i ključan faktor daljeg napretka izdvaja se poboljšanje infrastrukture i unapređenje saobraćajne povezanosti sa prestonicom i centralnom Srbijom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom nedavnog obilaska etno sela "Šumadijski kutak" najavio realizaciju nekoliko vitalnih projekata. Jedan od njih je brza izgradnja puta Rogača-Ranilovac-Aranđelovac, u dužini od 16 kilometara, čija se vrednost procenjuje na oko 4,5 miliona evra. Pored toga, predsednik je najavio i izgradnju vodovodne mreže preko sela na planini Bukulja.

Ipak, centralni projekat koji će promeniti mapu regiona je izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe". Govoreći o ovom megaprojektu vrednom milijarde evra, predsednik Vučić je istakao njegov značaj za ceo region:

- I to ne Aranđelovac, nego čitava Šumadija. Cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja. Doneće ne samo to da nemate kamione i previše vozila u centru grada,već da imate i čistiji vazduh. Ne samo što ćete brzo do Beograda i nazad, već pre svega to što ćete moći da dovodite investitore koji će želeti ovde da dođu i koji će dobro da se osećaju u vašem gradu - naveo je tom prilikom Vučić.

Predsednik Vučić je takođe najavio podršku lokalnoj privredi kroz ulaganje u 30 lokalnih kompanija, ističući snalažljivost ljudi i potencijal grada:

- Mi ćemo da u 30 kompanija da uložimo novac, imate 5 velikih kompanija. Aranđelovac ima pristojnu, zdravu, ekonomsku strukturu, kada bude bio povezan onako kako treba. Ovde su snalažljivi ljudi. Kada bude povezan sa Beogradom, onda će da bude lakše, onda će da procveta - rekao je predsednik.

Turizam i luksuzne investicije

Aranđelovac postaje luksuzna destinacija zahvaljujući višemilionskim investicijama u hotelsku infrastrukturu i stambeno-poslovne komplekse.

Najveću pažnju javnosti privukla je informacija da kompanija Bekament gradi hotel pod brendom Hilton Hotels & Resorts, investiciju vrednu preko 40 miliona evra. Bekament će biti nosilac franšize, investitor i izvođač radova. Zanimljivo je da će hotel biti izgrađen na mestu postojećeg terena FK Šumadija, za šta je obavljena razmena zemljišta sa lokalnom samoupravom. Zauzvrat, Bekament se obavezao da izgradi novi fudbalski stadion sa pratećim objektima, čija je izgradnja već uveliko u toku.

Istovremeno, preduzeće Bukovička banja Stublina doo ulaže u rekonstrukciju i dogradnju hotela "Šumadija", prema idejnom rešenju Ateljea AL iz Vrnjačke Banje. Ovaj hotel, sagrađen tridesetih godina prošlog veka i proglašen za kulturno dobro, opremaće kompanija Simpo. Otvaranje ovog objekta sa četiri zvezdice planirano je za početak 2027. godine.

Na tržištu nekretnina, kompanija Bekament investira u "grad u gradu", projekat Bekatown. Reč je o poluzatvorenom naselju na preko 20 hektara koje će sadržati više od 350 stanova, 188 kuća, pešačku zonu, centralni trg i park sa terenima. Cene novogradnje u Aranđelovcu trenutno se kreću od 1.700 do 2.000 evra po kvadratu.

Komercijalnu ponudu grada nedavno je upotpunio i tržni centar "Ara", smešten na tri hektara, sa preko 10.000 kvadrata maloprodajnog prostora. Investitor je aranđelovačka kompanija Peštan, uz saradnju sa CBRE.

Obnova "Starog zdanja"

Kulturni i istorijski značaj Aranđelovca biće dodatno osnažen rekonstrukcijom kultnog objekta, Starog zdanja. Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je ugovor za realizaciju prve faze obnove, za koju je Ministarstvo privrede obezbedilo preko 200 miliona dinara. Prva faza obuhvata zamenu stolarije, sanaciju krovne konstrukcije oštećene u požaru, te parterno i parking uređenje.

- Za drugu fazu se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija. Mislim da će preći milijardu dinara sa PDV. Mi ćemo se truditi da ispratimo kontinuitet i u celosti rekonstruišemo tako važan objekat koji ima istorijski i kulturni značaj, ali i veliki turistički potencijal. Pozivam sve kolege da što pre raspišemo javni izbor za izvođača i počnemo sa radovima. Očekujem da uskoro bude na ponos svih nas i da u naredna dva meseca bude početak radova - zaključila je ministarka Mesarović.

Staro zdanje u Aranđelovcu

Nova zelena pijaca

Svakodnevni život građana biće unapređen i rekonstrukcijom gradske zelene pijace. Opština Aranđelovac je saopštila da uskoro počinju radovi na pokrivanju pijace, izgradnji krovne konstrukcije, postavljanju modernih tezgi i uređenju platoa. Doneta je zvanična odluka o dodeli ugovora, a potpisivanje se očekuje po isteku žalbenog roka od deset dana.

Realizacijom ovog projekta, grad će dobiti funkcionalniji, uređeniji i čistiji prostor, stvarajući bolje uslove za rad prodavaca i prijatnije okruženje za svakodnevnu kupovinu, čime će centar Aranđelovca dobiti znatno lepši estetski izgled.