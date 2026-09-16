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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović uručila je danas u Ljigu predstavnicima 20 lokalnih samouprava ugovore za sufinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti 20 objekata od javnog značaja, u koje će država i lokalne samouprave zajedno uložiti 536,6 miliona dinara.

Đedović Handanović je rekla da će Ministarstvo kroz ovaj program podržati projekte koje su gradovi i opštine kandidovali kao prioritetne, a koji će doprineti smanjenju potrošnje energije i troškova, kao i poboljšanju uslova za građane i zaposlene u javnim ustanovama.

„Energetski ćemo sanirati osam škola, dva vrtića, jedan zdravstveni centar, jedan centar za kulturu, četiri upravne zgrade lokalnih samouprava i jedan objekat komunalne delatnosti, dok će u tri lokalne samouprave biti unapređeno javno osvetljenje. Naš cilj je da racionalnije trošimo energiju i istovremeno stvaramo bolje uslove za učenike, nastavnike, zdravstvene radnike, zaposlene u javnoj upravi i sve građane koji koriste ove objekte“, rekla je ministarka.

Ona je navela da su na ovogodišnjem javnom pozivu sredstva za realizaciju projekata energetske sanacije dobili Trgovište, Mionica, Novi Pazar, Vlasotince, Novi Beograd, Ub, Smederevo, Bajina Bašta, Vranje, Mali Zvornik, Ljig, Veliko Gradište, Vračar, Grocka, Savski venac, Čajetina, Raška, Koceljeva, Čačak i Velika Plana.

Foto: MRE

Prema njenim rečima, mere energetske sanacije obuhvataju zamenu prozora i vrata, postavljanje termoizolacije, zamenu kotlova, ugradnju toplotnih pumpi, solarnih panela i solarnih kolektora, kao i modernizaciju javnog osvetljenja koje će u zavisnosti od primenjenih mera, omogućiti uštede energije od 20 do 50 odsto. Dodala je da je na pojedinim objektima predviđena i ugradnja solarnih panela, čime će javne ustanove moći same da proizvode deo električne energije koju troše.

Podrška od 32 miliona za Dom zdravlja

Ministarka je kao primer navela Dom zdravlja u Ljigu, gde će Ministarstvo podržati drugu fazu unapređenja energetske efikasnosti zgrade, ukupne vrednosti 32 miliona dinara. „Očekujemo da će nakon realizacije radova potrošnja energije u Domu zdravlja biti smanjena za oko 78 odsto, dok će godišnja emisija ugljen-dioksida biti manja za više od 280 tona. To znači racionalnije korišćenje energije i niže troškove, ali pre svega bolje i komfornije uslove za pacijente i lekare“, rekla je ona.

Đedović Handanović je tokom posete Ljigu posetila Osnovnu školu „Sava Kerković“, koja je energetski sanirana na osnovu javnog poziva iz 2024, u okviru projekta vrednog 44 miliona dinara. Radovi su završeni ove godine čime su za oko 640 redovnih korisnika škole, pre svega učenike i nastavnike, obezbeđeni kvalitetniji i komforniji uslovi za boravak, učenje i rad. Dodala je da je Ministarstvo sa 90 odsto vrednosti investicije podržalo i ugradnju solarne elektrane za proizvodnju električne energije, kao i baterija, zahvaljujući kojima škola ostvaruje uštede u potrošnji električne energije od 48 odsto.

Foto: MRE

Ministarka je navela da su kroz program energetske sanacije javnih objekata od 2022. do 2025. godine širom Srbije energetski sanirani 39 škola, 12 vrtića i predškolskih ustanova, pet kulturnih centara, sedam sportskih objekata i 12 zgrada jedinica lokalne samouprave, za šta su država i lokalne samouprave izdvojile ukupno 21,5 miliona evra.

Ministarka je tokom posete razgovarala sa građanima o merama energetske efikasnosti, mogućnostima za ostvarivanje subvencija za energetsku sanaciju domaćinstava, kao i o popustima na račune za električnu energiju, gas i grejanje koje mogu ostvariti sticanjem statusa energetski ugroženog kupca.

Foto: MRE

Status energetski ugroženog kupca mogu ostvariti domaćinstva koja ispunjavaju propisane uslove, pre svega u pogledu prihoda i broja članova domaćinstva, kao i određene kategorije građana na osnovu već ostvarenih prava. Zahtev se podnosi u jedinici lokalne samouprave prema mestu prebivališta, a sticanjem ovog statusa građani mogu ostvariti pravo na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju.

Manji računi za grejanje

„Naredne grejne sezone, od oktobra do marta, penzionerima sa minimalnim penzijama i brojilom na njihovo ime će automatski biti umanjivani računi za 1.000 dinara, a građani sa statusom boraca, ratnih vojnih invalida i invalida rata će moći da ostvare umanjenje od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone, ukoliko podnesu redovnu prijavu u svojoj jedinici lokalne samouprave”, poručila je ministarka.

Predsednik opštine Ljig Milomir Starčević rekao je da je Ljig jedna od opština koja kontinuirano ulaže u unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i poboljšanje kvaliteta života građana.

„U okviru projekata energetske sanacije rekonstruisali smo zgrade Doma zdravlja i Doma kulture, kao i fiskulturnu salu u školi, dok je zgrada Opštinske uprave rekonstruisana pre pet godina. Svaki ušteđeni kilovat znači manje troškove za lokalnu samoupravu i više sredstava koja možemo da usmerimo na poboljšanje kvaliteta života naših građana. Ljig će nastaviti da ulaže u projekte energetske efikasnosti, ali i da podstiče građane da unaprede uslove stanovanja u svojim domovima. Zahvalni smo Ministarstvu rudarstva i energetike i Upravi za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti na podršci, jer zajedno gradimo energetski odgovorniju i razvijeniju Srbiju“, rekao je Starčević.